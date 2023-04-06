Kahramanmaraş'ta depremin vurduğu köyde 94 ev çöktü, 17 kişi öldü Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde Çiğli köyünde 94 evin çöktüğü, 17 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden Dulkadiroğlu ilçesine bağlı kırsal da yer alan Çiğli (Köyü) Mahallesi de etkilendi.

Kırsal mahalledeki 350 evden 94'ü tamamen yıkıldı.

Yıkık ve ağır hasarlı yapı sayısının 190'a ulaştığı ve fay hattının geçtiği kırsal mahallede göçük altında kalan 17 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gurbetçi nüfus ölüm sayısını azalttı

Gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı mahallede, depremin kış mevsiminde olması nedeniyle ölüm sayısını azalttığı kaydedildi.

"Mahalledeki evlerin yüzde 80’i çökmüş oldu"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ünlügedik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

350 hanemiz var ve tamamı yıkılmış olan 94 hanemiz var. Toplam da yıkılmış ve ağır hasarlı olan ev sayımız ise 190’a yakın bina var. Mahalledeki evlerin yüzde 80’i çökmüş oldu. Depremlerde 17 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. Mahallenin yüzde 80’i yurt dışında kalıyor ve genellikle yaz mevsimlerinde geliyorlar. Depreme sevinmiyoruz ancak en olumlu yanı bu mevsimde olması. Çünkü yaz mevsiminde olsaydı deprem bu köyün nüfusu 2 binlere çıkıyor ve can kaybımız 500’e yakın olurdu.

Devletin tüm kurumlarının desteği gördüklerini belirten Ünlügedik, ilk günden beri de yurt dışından ve Türkiye’nin dört bir yanından kedilerine yardımlar geldiğini de kaydetti.