Kahramanmaraş'ta depremin yolda yarattığı kaymanın havadan görünümü Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde kara yollarındaki fay hattının neden olduğu 4 metrelik kayma net şekilde görüntülendi.

6 Şubat büyük deprem felaketi ile Türkiye tarihine geçti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkez üssü olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ülkeyi sarstı.

11 ilin etkilendiği felakette merkez üssü Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman en çok yıkıma uğrayan iller oldu.

46 bini aşkın can kaybına milyonların evsiz kalmasına neden olan felaketin boyutu, devasa doğal izleri ile hala çarpıcı fotoğraflara konu oluyor.

Yol 4 metre kaydı

Deprem bölgesinde büyük yarılara ve kaymalara neden olan fay hareketleri Merkez üssü olan Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok noktada yollara zarar verdi.

Kahramanmaraş'ın Tevekkeli-Sivricehüyük ve Öksüzlü bağlantı yollarında da çökmeler ile yaklaşık 4 metre kayma meydana geldi.

O büyük fay hareketliliğinin denen olduğu kayma havadan net bir şekilde görütülendi.