Kahramanmaraş'ta depremzede öğretmen karavan almak isterken dolandırıldı

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşlar yeni yaşam alanları aramaya başladı.

Yıkıcı depremin ardından tek yürek olan vatandaşlar depremzedelerin yaralarını sarmak için çabalıyor.

Bir diğer yandan ise yaşanan felaketi fırsat bilen dolandırıcılar, depremzedeleri ağlarına düşürmeye çalışıyor.

Vatandaşları farklı vaatlerle ağlarına düşüren dolandırıcıların yeni oyunu konteyner ve karavan oldu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ikamet eden öğretmen Aykut Turan Özdemir, depremler sonrası ailesiyle beraber kalabileceği bir karavan almak istedi.

Sosyal medyadan gördüğü ilan sonrası satıcı ile iletişime geçen Özdemir, 85 bin lira ödeme yaptı ancak karavanı alamadı.

İnternetten karavan sipariş edip ödeme yapan depremzede öğretmen dolandırıldığını fark ederek şikayetçi oldu.

Mağdur olduğunu anlatan Aykut Turan Özdemir şu ifadeleri kullandı:

Deprem sonrası sıkıntılardan kurtulabilmek için barınma, yıkanma ve diğer ihtiyaçlardan kurtulmak adına karavan sipariş ettik ve dolandırıldık. Gerekli adli işlemleri başlatıp savcılığa suç duyurusunda bulunduk.



Şu ana kadar bir sonuç çıkmadı. 85 bin lira direkt para gönderdim ve karşımda şu anda bir muhatap göremiyorum. Önce sosyal medyada tanıştık ve siparişi verdik 'içindeki şunlar olacak ve şu tarihte teslim edilecek' diye ama teslim edilmedi, vaat edilenler gerçekleşmedi.