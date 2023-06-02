Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde canlarını hiçe sayarak eşya taşınımı Depremler sonrası bazı vatandaşların, en fazla can kaybının yaşandığı Ebrar Sitesi’ndeki sağlam kalan binalardan eşya taşıması dikkat çekti.

İHA

Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük yıkımı yaşadı.

Yıkıcı depremlerin büyük yıkıma sebep oldu kentlerin merkez üssü ise Kahramanmaraş oldu.

Geniş coğrafyada hissedilen depremler Kahramanmaraş'ın Ebrar Sitesi'nde can kayıplarına sebep oldu.

50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hem yıkım hem de enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Eşya çıkartmaya devam ediliyor

Ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü Kahramanmaraş'ta vatandaşlar yasak olmasına rağmen eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde yer alan 23 bloklu Ebrar Sitesi’nde de büyük yıkım yaşanmıştı.

20 bloğun yıkıldığı ve 3 bloğunun ayakta kaldığı sitede vatandaşların tüm uyarılara rağmen ağır hasarlı binalara girerek eşya taşıması dikkat çekti.

"10 kuruşluk eşyalar için canlarından olacaklar"

İsmini vermek istemeyen vatandaşlardan biri, şöyle dedi: