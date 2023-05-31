Kahramanmaraş'ta hasarlı binaların yıkımı sürüyor
AA & Ensonhaber

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı.

Üzerinden 4 ay geçen merkezli depremlerde oluşan enkaz, devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle sarılıyor.

Öyle ki 11 ilde afet konutları da hızla yükseliyor.

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte hasarlı binaların yıkımı da sürüyor.

Bölgede bulunan Rabia Sitesi'ndeki hasarlı 12 katlı bina da iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

Kahramanmaraş'ta hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş'ta yıkım çalışması

Bina zarar gördü

Havadan drone ile görüntülenen yıkım çalışmaları sırasında çöken bina, yanındaki 7 katlı binaya zarar verdi.

Zarar gören apartmanın dış duvarlarının bir kısmı yıkılırken binanın giriş kısmı ise kapandı.

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını izleyen bazı bina sakinlerinin fenalaştığı görüldü.