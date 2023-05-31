Kahramanmaraş'ta hasarlı binaların yıkımı sürüyor Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan depremlerde yıkılan ya da yıkım kararı verilen binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce yürütülüyor.

AA & Ensonhaber Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Üzerinden 4 ay geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerde oluşan enkaz, devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle sarılıyor. Öyle ki 11 ilde afet konutları da hızla yükseliyor. Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte hasarlı binaların yıkımı da sürüyor. Bölgede bulunan Rabia Sitesi'ndeki hasarlı 12 katlı bina da iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı. Bina zarar gördü Havadan drone ile görüntülenen yıkım çalışmaları sırasında çöken bina, yanındaki 7 katlı binaya zarar verdi. Zarar gören apartmanın dış duvarlarının bir kısmı yıkılırken binanın giriş kısmı ise kapandı. Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını izleyen bazı bina sakinlerinin fenalaştığı görüldü.