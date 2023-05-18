Kahramanmaraş'ta kalıcı deprem konutlarının yapımı hız kesmeden sürüyor Kahramanmaraş merkezli depremin ardından evlerinden olan depremzedelerin kalıcı konutları için başlatılan çalışmalar 7/4 esasıyla devam ediliyor. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş, bu konutların 6 ay sonra teslim edileceğini aktardı.

AA

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ili etkilemiş, 50 binden fazla cana mal olmuş ve yüzbinlerce bina hasar görmüştü.

Evleri yıkıldığı ya da hasar aldığı için evsiz kalan depremzedelere; çadır ve konteynerlerin dışında farklı geçici alternatifler getirilirken bir yandan da kalıcı konutların yapımına hızla başlanmıştı.

Devlet, depremzedelere depreme dayanıklı, yaşama elverişli konutlar yapmak için tüm olanaklarını seferber etti.

Kahramanmaraş'ta deprem konutları inşaatında mesai gece gündüz sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapımına başlanan ve hızla yükselen afet konutlarında 7/24 esasına göre çalışmalar yürütülüyor.

Depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimlerinden biri

6 Şubat'taki depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasındaki ilçede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından temeli atılan kalıcı konutların bir blokunun kaba inşaatında sona gelindi.

127 metrekarelik 3 oda 1 salondan oluşan tek katlı evlerin teslim ediliyor

310 civarında köylere yapılan kalıcı kır konutlarının teslimatı başladı. Bir yandan "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde AFAD koordinesinde kırsal mahallelerde yapımı tamamlanan 127 metrekarelik 3 oda 1 salondan oluşan tek katlı evlerin teslimatları sürüyor.

Zemin + 3 ve 4 olarak planlanan TOKİ konutlarının inşaatı sürüyor

Diğer taraftan da zemin + 3 ve 4 olarak planlanan TOKİ konutlarının inşaatı devam ediyor.

Gündüz iş makineleri ve işçilerin hummalı çalışmalar yürüttüğü şantiye alanındaki hareketlilik havanın kararmasıyla da hız kesmiyor.

Türkoğlu'nda yıkılan ve hasar alan konut sayısı

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, yaşanan felaketten en fazla etkilenen ilçelerden birinin Türkoğlu olduğunu hatırlatarak, depremlerin ilk günü 1.171 konutun yıkıldığını, 5 bin 671'i için ise orta ve ağır hasarlı olup yıkım kararı verildiğini ifade etti.

6 aya kadar teslim hedefi

Toplamda 3 bin 200 konutun ihalesinin yapılıp yer tesliminin gerçekleştirildiğini ve çalışmaların gece gündüz demeden sürdüğünü aktaran Okumuş, söz konusu konutların 6 ay gibi bir süre içerisinde depremzedelere teslim edilmeye başlanacağını belirtti.

"20 kat daha sağlam"

Okumuş, bölgenin zemininin önceki yerleşim yerine göre daha havadar ve de 20 kat daha sağlam olduğunu dile getirdi.

Okulundan iş merkezine kadar yeni bir yapılaşma içinde 25 blok yükselecek

Başkan Okumuş, ilçede yaşam alanları ve sosyal tesisleriyle harika bir şehir oluşturulduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 100 günde beş defa Kahramanmaraş'a gelmesi, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve ekibinin gece gündüz demeden burada çalışması, depremzedelerimize de moral motivasyon veriyor. Yaklaşık 310 civarında kır konutları dediğimiz, köylere yapılan kalıcı kır konutlarının teslimatı başladı. Burada da zemin + 3 ve 4 katlı apartman tipi konutlar var. Yaklaşık 25 bloktan oluşan iş merkezleri, camileri, okullarıyla beraber yeni bir yaşam alanı Türkoğlu'na kazandırılıyor. Burada 24 saat çalışma devam ediyor çünkü halkımıza söz verdik. İnşallah bu kalıcı konutları kısa zaman içerisinde depremzedelerimize teslim etmiş olacağız.

İlçeye 7 bin 200 konut

İlçe genelinde 7 bin 200 konut yapılmasının planlandığını ve bir blokun kaba inşaatının bitmek üzere olduğunun altını çizen Okumuş, en kısa zamanda diğerlerinin de bitirileceğini vurguladı.