Kahramanmaraş'ta kızı doktoraya kabul edilmeyen rektör, sınav başkanını istifa ettirdi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can, sınav başkanı Mahmut Sağır'ı, görüşme talebini reddettiği için bölüm başkanlığından istifaya zorladı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can’ın öğretim görevlisi kızı Esra Aslancan, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Doktora Programı sınavına başvuruda bulundu.

21 Eylül 2020 tarihindeki sınavdan önce Rektör Niyazi Can'ın, hem Eğitim Fakültesi Dekanı hem de diğer komisyon üyeleriyle görüşmek istediği ancak Sınav Değerlendirme Komisyonu Başkanı Mahmut Sağır'ın bu görüşmeye gitmediği iddia edildi.

KOMİSYON BAŞKANI İSTİFAYA ZORLANDI

Esra Aslancan'ın sınavı kazanamaması üzerine ise Niyazi Can'ın, dekan aracılığıyla Mahmut Sağır’ı istifaya zorladığı öne sürüldü. Sağır, önce bölüm başkanlığı görevinden istifa etti, daha sonra da karıştığı bir kavga gerekçe gösterilerek açığa alındı.

"PROGRAMI KIZI İÇİN AÇMIŞ"

Olayla ilgili açıklama yapan Sağır, “Sınavdan önce Rektör bey fakültenin dekan ve dekan yardımcısına ‘Benim kızın sınavı var. Bu sınavı kazanacak’ demiş. Beni de yanına çağırdı konuyu görüşmek için ancak ben gitmedim. Nitekim sınav yapıldı ve kızı başarısız oldu. Bunun üzerine rektör dekanı suçladı. O programı zaten kızı için açtığını söyledi. Ben Eğitim Bilimleri bölüm başkanıydım. Bu görevimden bizzat baskı gördüğüm için istifa ettim.” ifadelerini kullandı.

REKTÖR: ZERRE KADAR DAHLİM YOK

Niyazi Can ise iddialara, “Geçen sene 21 Eylül’de bir doktora sınavı oluyor. Kızım sınava giriyor ve kazanamıyor. İtiraz bile etmiyor. Hepsi benim dışımda olan şeyler. Zerre kadar dahlim yok. Şu an durum YÖK’te ve sonuçlanmadığı için açığa alınma süreci devam ediyor.” sözleriyle yanıt verdi.

DİĞER KIZI İLE DAMADI DA ÜNİVERSİTEDE

Niyazi Can’ın diğer kızı Emine Canmercan da Sütçü İmam Üniversitesi öğretim görevlisi. Rektörün damadı Şeyh Mehmet Aslancan da Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı’nda çalışıyor.