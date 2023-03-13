Kahramanmaraş'ta Mehmetçik, depremzede çocuklara uçurtma uçurmayı öğretiyor 36'ncı güne girilen asrın felaketinde sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdüren güvenli güçleri, son olarak depremzede çocuklarla uçurtma etkinliği düzenledi.

Türkiye, 6 Şubat'ta yaşanan depremdeki yaralarını sarıyor...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 yıkıcı sarsıntı, geniş bir coğrafyada hissedilerek 11 ili enkaza çevirdi.

Bugün açıklanan can kaybında ise bilanço giderek ağırlaştı ve 48 bin 448'e yükseldi.

Zorlu günlerden geçilirken, afet bölgesinde tek yürek olarak mücadeleler veriliyor, ihtiyaçlar karşılanıyor.

Yurdun dört bir yanından depremzedeler için harekete geçen gönüllüler, sahada günlerdir görev alıyor.

Bakanlar, STK'lar, yetkililer tarafından beslenme ihtiyaçları karşılanırken, çadır ve konteyner kentler için de çalışmalar hızlandırıldı.

Afet konutları için ilk kazmalar vuruldu, yıkılan binaların enkazı da hızlıca kaldırılmaya başlandı.

Mehmetçik sahada

Bu zorlu süreçte ise en büyük görevlerden biri de Mehmetçik'e düştü.

Bölgede asayiş ve güvenliği sağlayan Türk askeri, aynı zamanda 7'den 70'e tüm vatandaşların da yanında olmayı ihmal etmiyor.

36 gündür bölgedeki çalışmalarını aralıksız devam ettiren kahraman Mehmetçik, dağlık alanlara ihtiyaçları ulaştırıyor, vatandaşların bakımlarını üstleniyor, çadır kuruyor, Mehmetçik okulları açıyor, yemek yapıyor...

Çocuklarla uçurtma etkinliği düzenlendi

Öte yandan en büyük ilgiyi de minik depremzedelere gösteriyor.

Uzman eğitmenler ve gönüllülerin organize ettiği kültür ve sanat programlarının yanında bölgede görev yapan jandarma komandolar çocuklara eğlenceli vakit geçirtmeye çalışıyor.

Yüzler gülüyor

Çocukların yüzünü güldüren güvenlik güçleri, son olarak çocuklarla uçurtma etkinliği yaptı.

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta görev yapan jandarma komandolar, çadır kentlerdeki çocuklarla uçurtma uçurdu.

Komandolar, etkinlikte çocuklarla sohbet edip çeşitli hediyeler de armağan etti.

İşte etkinlikten yürekleri ısıtan kareler...