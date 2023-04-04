Kahramanmaraş'ta Mehmetçik depremzedeler için sahada çalışmalarına devam ediyor Türkiye'nin tek yürek olduğu Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkıma uğrayan şehirlerde Mehmetçikler, depremzedelerin yaralarını sarıyor.

İHA

Türkiye 6 Şubat'ta karanlık güne uyandı...

Kahramanmaraş merkezli depremler geniş coğrafyada hissedildi.

Yaşanan depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken enkaz yığınına dönen şehirlerde Mehmetçik ilk andan itibaren sahada.

Afet kentlerinde güvenin ve umudun adı olmaya devam eden Mehmetçikler, depremzedelerin yaralarını sarıyor.

Mehmetçik her anda yardıma koşuyor

Saim Çotur Spor Kompleksi futbol sahasında kurulan çadır kentte depremzedelerin tüm ihtiyaçlarına koşan Mehmetçikler, eğitimde de büyük sorumluluk aldı.

Bu bağlamda çadır kentte Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile koordine içinde kurduğu Mehmetçik Okulu, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta eğitim-öğretimin sürdürülmesinde önemli görev üstleniyor.

"Onlar sayesinde bizler okula gidiyoruz"

Okul ortamını çok özlediğini ifade eden Zehra Bağcı şöyle konuştu:

Mehmetçik çadırına geliyorum. Sabah kalkıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz, okula gelip ders işliyoruz. Ödevlerimizi yapıyoruz, oyun oynuyoruz ve yatıyoruz.



Öğretmen ve arkadaşlarımıza alıştım, çok güzel. Bize buraya okul açtılar ve onlar sayesinde bizler okula gidiyoruz. Onlara çok teşekkür ederiz.

"Burada eğlenceli zamanlar geçiriyorum"

Tekrardan okula başlamanın güzel bir his olduğunu söyleyen Kayra Efe Kısakesen şunları ifade etti:

Arkadaşlarıma ve öğretmenime teşekkür etmek istiyorum. Burada eğlenceli zamanlar geçiriyorum. Heyecanlı hissediyorum hem de yeni arkadaşlar edindim, özellikle öğretmenime ve Mehmetçiklere teşekkür ediyorum.

Vatandaşın berber ihtiyacını da gideriyorlar

Tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde vatandaşların yardımına koşmaya devam eden Mehmetçikler, kurulan çadırda aynı zamanda vatandaşlar için berber hizmeti de sunuyor.

Alanda kurulan çadır içerisinde vatandaşların saç ve sakal bakımını da üstlenen Mehmetçiklerin bu sorumluluğu hakkında konuşan çadır kent sakinlerinden Metin Alsancak şöyle dedi:

Sağ olsunlar Mehmetçiklerimiz depremin olduğu ilk andan itibaren buradalar ve bizlerin yanındalar. Yani bizim yaralarımızı sarmamızda bize yardımcı oluyorlar. Bu zorlu süreçte nereye baksanız askerlerimiz var. Allah onları başımızdan eksik etmesin.

Mobil mutfaklarda iftar ve sahur hazırlanıyor

Özellikle Ramazan ayında depremzede vatandaşların besin ihtiyacını giderebilmek için hummalı bir çalışma yürüten Mehmetçikler, iftar ve sahur vakitlerinde vatandaşlara mobil mutfak ve fırınlarda sıcak yemek ve sıcak ekmek çıkartıyor.