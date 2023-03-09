Kahramanmaraş'ta tarihi cami ibadete kapatıldı...

Asrın felaketinin üzerinden 1 ay geçti.
Yıkıcı depremler binlerce yapıyı enkaza çevirdi.
Yaşanan depremlerde binaların yanı sıra tarihi yapılar da büyük hasar aldı.
Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere birçok ilde binlerce bina yerle bir oldu.
İbadete kapatıldı
Kahramanmaraş merkezde yerli ve yabancı turist akınına uğrayan 345 yıllık tarihi Acemli Camii'nin minaresinin depremde zarar görmesinin ardından ortaya çıkan tehlikeli durum tedirgin ediyor.
Onikişubat ilçesi Şehit Evliya (Acemli) Mahallesi'nde yer alan ve 100 yılı aşan hafız yetiştirme kurslarıyla geleceğe ışık tutan Acemli Camii, yaşanan iki büyük depremin ardından hasar görerek ibadete kapatıldı.
Tarihi cami vatandaşları korkutuyor
Kent merkezinde ilk ve tek Osmanlı eseri olma özelliği taşıyan cami, depremden önce birçok yerli ve yabancı turisti ağırlarken şimdilerde hasar gören minaresi sebebiyle tehlike saçıyor.
Mahallede yaşayan vatandaşlar ise yetkililer tarafından bir an önce önlem alınmasını istiyor.
"Tarihi yerleri çözüm üreterek yıkabilirler"
Caminin minaresinin yıkması gerektiğini belirten vatandaşlardan Sezai Gazi Sünen şu şekilde konuşuyor:
Cami hasar görmüş, vatandaşların biraz daha dikkatli olması lazım. İnşallah sayın yetkililerimiz böyle tarihi yerleride çözüm üreterek yıkabilirler.
Fakat herkesten önce kendi sağlığımızı kendimizin düşünmesi lazım.
Eskiden vatandaşlar kendi mahallesinde bulunan camilerde ibadetini yapıyordu şimdi ise camilerimiz kapalı. İnşallah en kısa zamanda ibadete açılır.
Dar sokakları tercih etmek doğru değil geniş caddeleri kullanmak gerekiyor.