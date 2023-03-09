Kahramanmaraş'ta tarihi cami ibadete kapatıldı... Yerli ve yabancı turist akınına uğrayan 345 yıllık tarihi Acemli Camii'nin minaresinin depremde zarar görmesinin ardından ibadete kapatılmasıyla camide ortaya çıkan tehlikeli durum vatandaşları tedirgin ediyor.

Asrın felaketinin üzerinden 1 ay geçti.

Yıkıcı depremler binlerce yapıyı enkaza çevirdi.

Yaşanan depremlerde binaların yanı sıra tarihi yapılar da büyük hasar aldı.

Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere birçok ilde binlerce bina yerle bir oldu.

İbadete kapatıldı

Kahramanmaraş merkezde yerli ve yabancı turist akınına uğrayan 345 yıllık tarihi Acemli Camii'nin minaresinin depremde zarar görmesinin ardından ortaya çıkan tehlikeli durum tedirgin ediyor.

Onikişubat ilçesi Şehit Evliya (Acemli) Mahallesi'nde yer alan ve 100 yılı aşan hafız yetiştirme kurslarıyla geleceğe ışık tutan Acemli Camii, yaşanan iki büyük depremin ardından hasar görerek ibadete kapatıldı.

Tarihi cami vatandaşları korkutuyor

Kent merkezinde ilk ve tek Osmanlı eseri olma özelliği taşıyan cami, depremden önce birçok yerli ve yabancı turisti ağırlarken şimdilerde hasar gören minaresi sebebiyle tehlike saçıyor.

Mahallede yaşayan vatandaşlar ise yetkililer tarafından bir an önce önlem alınmasını istiyor.

"Tarihi yerleri çözüm üreterek yıkabilirler"

Caminin minaresinin yıkması gerektiğini belirten vatandaşlardan Sezai Gazi Sünen şu şekilde konuşuyor: