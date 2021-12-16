Kahramanmaraş'taki engelli genç: Meral Akşener, beni aşağılamaya çalıştı

Meral Akşener'le girdiği diyalogda 'Sen 650 lira maaşla geçinmeye çalış' ifadeleriyle karşılaşan engelli genç, kendisinin aşağılanmaya çalışıldığını söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş Göksun'da bir iş yerine ziyarette bulundu.

Akşener girdiği iş yerinde, yüzde 80 engelli raporu olduğunu belirten Erdoğan Aşçı ile diyalog kurdu.

Aşçı ile Akşener arasında geçen sohbet sırasında engelli gencin 650 liralık engelli maaşıyla geçimini sağlayabildiğini söylemesi üzerine, Meral Akşener genci şoka uğratan bir tepki verdi.

"DİMDİK, TERTEMİZ BİR YOLDA YÜRÜSENİZ BU SİZİN İÇİN DAHA İYİ OLMAZ MI"

Akşener'le konuşması tartışmaya dönüşen Aşçı, "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de sade ve özgün, dimdik, tertemiz bir yolda yürüseniz bu sizin için daha iyi olmaz mı?" ifadesini kullandı.

Akşener'in, aldığı parayı kastederek, "650 lirayla harika bir hayat yaşıyormuşsunuz ne kadar güzel. Harika sen buna devam et." dediği Aşçı, konuştu.

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"HİZMETLERE NANKÖRLÜK YAPILDIĞI ZAMAN ZORUMA GİDİYOR"

Akşener ile yaşadığı diyalogu anlatan Aşçı, "Kimliğimi gösterdim, kimliğime baktı ve tamam dedi. Benim sadece bu vatan millet için devletimiz, belediyemiz ve muhtarlarımıza kadar yaptıkları emeklerinin boşuna gitmediğini görüyorum. Bir engelli olarak 650 lira maaş alarak bununla Allah’a şükürler olsun hiçbir şeye muhtaç olmadan devletimiz her konuda destek oluyor bize dedim. Bu hizmetlere nankörlük yapıldığı zaman zoruma gidiyor. Onun için içimden gelen duygularımı anlatmaya çalıştım." dedi.

"MERAL HANIM HDP VE CHP İLE KOL KOLA GEZİYOR"

İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in terör örgütleri ile kol kola olduğunu söyleyen Aşçı, "En önemlisi de bu vatan, toprak ve şehitler bizim. Bu vatanda da o kadar şehit verilmiş ki, o kadar insanlar şehit düşmüş ki, anneler ve babalar ağlamış ki evladı o duruma düşmeyen anlayamaz belki de. Meral Hanım'a en önemlisi de onu anlatmaya çalıştım. Meral Hanım'a ‘siz gelmeden jandarma ve polis ekibi buradaydı’ dedim. Meral Hanım, HDP ve CHP ile kol kola geziyor. Daha sonra da buralara gelip biz vatan uğruna her şeyi yaparız. Yahu siz vatanı PKK’ya, FETÖ’ye, dış güçlere hepsine peşkeş çekiyorsunuz ve kol kola geziyorsunuz sonra da bu masada beraber oturuyorsunuz. Bu doğru bir şey mi? Bu ülkeyi Suriye gibi karıştırmak mı istiyorsunuz? Bu ülke de kaos mu çıkarmak istiyorsunuz? Çalışın, siz gelin başa size de saygı göstersinler.





"ACABA TÜNELLERE BAKARKEN DEVLET NELER YAPIYORMUŞ DİYEMİYOR MU"

Biz millet olarak seçilmiş insana saygı göstermek lazım. Cumhurbaşkanım çalışmış bu zaman kadar hizmet etmiş oy almış cumhurbaşkanı olmuş, ona saygı duyacaksın. Bu vatan için yaptıkları anlatılamaz. Sadece Göksun’dan Kahramanmaraş merkeze giderken 8-10 tane tünelleri geçerken acaba kafasını kaldırıp o tünellere bakarken bu devlet neler yapıyormuş diyemiyor mu?" şeklinde konuştu.

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"TEK İSTEĞİM CUMHURBAŞKANIMIZIN ELİNİ ÖPMEK"

Kendisinin 650 lira engelli maaşı ile geçindiğini ve haline şükrettiğini söylediğini belirten Aşçı, Akşener’in kendisini aşağıladığını ifade etti. Aşçı, "Ben görüşlerimi ve bilgilerimi sundum ve bana diyor ki, ‘sen 650 lira maaşla geçinmeye çalış’ diyerek beni aşağılamaya çalışıyor. Aslında anlasalar bilseler kimin aşağılanmak istediği belli. Kimin ne demek istediği de belli. Benim orada ne demek istediğim de belli. Benim tek isteğim Cumhurbaşkanımızı görmek ve elini öpmek." diye konuştu.



