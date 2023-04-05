Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 bin emniyet personeli farklı illere atandı Depremlerden etkilenen ve yakınlarını kaybederek tayin talebinde bulunan 10 bin emniyet personelinin ataması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda yapıldı.

AA

Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerin ardından 2 ay geçti.

Geniş bir coğrafyada hissedilen depremler büyük yıkıma sebep oldu.

Yaşanan depremlerin ardından binlerce vatandaş enkaza dönen şehirleri terk etmek zorunda kaldı.

Bölgede çalışan kamu çalışanları ise evlerini kaybetti.

Mağduriyet yaşanan kamu çalışanları için farklı önlemler alındı.

Yapılan önlemler kapsamında depremlerden etkilenen ve tayin talebinde bulunan 10 bin emniyet personelinin ataması yapıldı.

10 bin emniyet personeli tayin edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda, deprem bölgesinde görev yapan ve deprem nedeniyle mağduriyet yaşayan emniyet teşkilatı mensuplarının talepleri alındı.

Bu kapsamda eş, çocuk, anne, baba ve kardeş vefatı, ikametinin yıkılması veya zarar görmesi, depremin etkisini psikolojik olarak atlatamaması ile deprem bölgesinde ikamet eden eşinin ailesinin vefatı gibi konulardan dolayı başka bir ile tayin isteyen 10 bin personelin işlemleri tamamlandı.

Öte yandan, personelin atama, özlük, kıdem ve terfi işlemleri de yapıldı.