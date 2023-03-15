Kahrmanmaraş'ta depremin bilançosu! 1,5 ton ağırlığındaki makina kaydı Bir kuyumcu atölyesinde bulunan 1,5 ton ağırlığındaki altın desen makinesinin bulunduğu odada hareket savrulma anları güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir aydan fazla zaman geçti.

Yaşanan depremler 11 ili etkiledi.

Depremin bilançosu gün geçtikçe artıyor.

Felaetin üzerinde deprem bölgelerinde enkaz kaldırma işlemleri sürüyor.

Bir diğer yandan da yeni yaşamlar için kalıcı konutların çalışmaları başladı.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Büyük yıkıma ve binlerce kişinin ölmesine neden olan deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarıyla kaydedildi

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Altınşehir Kuyumcular Sitesi'ndeki bir atölyenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

1,5 ton ağırlığındaki makine savruldu

Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde, 1,5 ton ağırlığındaki altın desen makinesinin atölye içerisinde savrulması yer aldı.