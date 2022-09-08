Kahve severler bu habere çok üzülecek! İşte Starbucks'ın yeni zamlı fiyatları...

Kahve severler bu habere çok üzülecek! İşte Starbucks'ın yeni zamlı fiyatları...

Starbucks, Türkiye'deki ürünlerine yüzde 23 zam uyguladı. İşte, kahvelerin güncel fiyatları...

Starbucks'tan kahve severleri üzecek bir haber geldi...

Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks, fiyatlarını yine güncelledi...

Türkiye’de 500’den fazla şubesiyle hizmet veren Starbucks, bugünden itibaren geçerli olacak şekilde tüm ürünlerine yüzde 23 oranında zam yaptı.

Yeni güncellenen fiyatlar ile küçük boy filtre kahvenin fiyatı 20 TL oldu.

Starbucks güncel kahve fiyatları

Güncel fiyatlar şu şekilde:

Küçük boy filtre kahve: 20 TL

Orta boy filtre kahve: 22 TL

Americano: 26 TL Latte: 29 TL

White Chocolate Mocha: 40 TL

Cool Lime: 37 TL

Caramel Frappuccino: 39 TL

Java Chip Frappucino: 39 TL