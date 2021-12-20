Kamuda tasarruf döneminde vekillerin maaşlarına yüzde 14 zam yapıldı

Bu yıl kamuda tasarruf için vekillere enflasyon oranın altında zam yapıldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yapılan rekor zam sonrası gözler memur ve emekli maşlarına çevrildi.

Asgari ücrete yüzde 50 oranında zammın ardından beklentilerin artmasının yanında, emeklilere seyyalen yapılacak zam miktarı ve enflasyon farkı konuları da değerlendirmeler arasında.

Buna göre yapılacak zam yüzde 40'lara kadar varıyor.

Memur maaşlarından etkilen bir diğer kalem ise milletvekilleri maaşları.

VEKİLLERE ZAM YÜZDE 14 OLACAK

Bu yıl ekonomide yaşanan dalgalı seyir üzereine kamuda tasarruf dönemi başladı.

Kamuda tasarrufta milletvekillerine verilen maaş bu yıl yükselen enflasyona oranının altında zam yapılacak.

Yüzde 23,85’lik enflasyon beklentisine rağmen, milletvekili maaşlarına yapılacak zam oranı 14,4 oldu.



Tasarruf tedbirleri, gelecek dönemde de genişleyerek devam edecek.

Şu an bir milletvekilinin maaşı ise 25 bin lira...