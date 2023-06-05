Kandil'den muhalefete Kemal Kılıçdaroğlu eleştirisi: Aday belirleme ve netleştirmede eksiklik vardı Seçim öncesi her fırsatta Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan Kandil, bu kez eleştirdi. Terörist başı Murat Karayılan Kılıçdaroğlu hakkında "Farklı bir CHP'li aday olsaydı kazanması mümkün olabilirdi" dedi.

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Uzun süredir ülke gündemini meşgul eden seçim süreci son buldu.

Meclis'te çoğunluk Cumhur İttifakı'nda kalırken, Cumhurbaşkanlığını da Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Millet İttifakı'nın payına ise hayal kırıklığı düştü.

Bilindiği üzere seçimlerden önce neredeyse her gün Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Kandil'den destek mesajları geliyordu.

Kandil yenilgiden rahatsız oldu

Bu kez ise Kılıçdaroğlu'nun yenilgisi sonrası Kandil'de rahatsızlık başladı.

Terör örgütünün yayın organına konuşan PKK elebaşı Murat Karayılan, seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karayılan, seçimlerde alınan yenilginin faturasını muhalefete kesti.

Bu sefer eleştirdi

Terörist başı Karayılan, Millet İttifakı'nın aday belirleme ve netleştirmede eksiklikleri olduğunu söyledi.

Karayılan daha sonra, "Eğer farklı bir CHP'li aday olsaydı kazanması mümkün olabilirdi. Aday belirleme ve netleştirmede eksiklik vardı; sosyolojiyi görmeleri ve doğru okumaları halinde faşizme karşı kazanabilirlerdi" dedi.

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, ittifakların şekillendiği süreçte çareyi HDP'nin desteğini almakta buldu.

6'lı masada yer alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e rağmen HDP ile görüşme gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, partinin desteğini tam olarak kazandı.

Görüşmeden 2 gün sonra HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve Pervin Buldan, aday çıkarmayacaklarını açıklayarak Kılıçdaroğlu'na yeşil ışığı yakmış oldu.

Bunun üzerine Kandil'den Millet İttifakı'na destek yağmaya başladı.