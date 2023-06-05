Kapadokya ziyaretçi akınına uğradı! Mayıs ayında 447 bin kişi ziyaret etti Turizm merkezlerinden olan Kapadokya Bölgesindeki müze ve ören yerlerini mayıs ayında 447 bin 894 yerli ve yabancı turist gezdi.

İHA

Türkiye önemli turistik merkezleriyle turist çekmeye devam ediyor.

Hem dünyanın hem de Türkiye’nin göz bebeği Kapadokya ziyaretçi akınına uğruyor.

Kapadokya bölgesinde, Zelve ören yeri başta olmak üzere Göreme Açık Hava Müzesi, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı şehri, Açıksaray ören yeri, Karanlık Kilise, El Nazar kilisesi gibi ören yerleri nisan ayında 447 bin 894 kişi ziyaret etti.

Zelve ören yerini 112 bin 42 kişi ziyaret ederken Göreme Açık Hava Müzesini 106 bin 976 kişi ziyaret etti.

Kaymaklı yer altı şehrini 58 bin 545 kişi, Derinkuyu ye altı şehrini 37 bin 310 yerli ve yabancı turist gezdi.

Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini 2022 yılının aynı döneminde 477 bin 757 kişi ziyaret etmişti.

"2023 yılı Ocak ayında çift haneli büyüme ile yıla iyi başlamıştık"

Türkiye Otelciler Federasyonu Genel Sekreteri Yakup Dinler, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Kapadokya’dan başka böyle bir bölge yok. Bu popülerliği de sonuna kadar yaşamamız gerekiyor.



2023 yılı Ocak ayında çift haneli büyüme ile yıla iyi başlamıştık. Aslında bu rekorlarla kapatılan 2022 yılı için güzel bir yıl olacağı niteliği taşıyordu.



Fakat daha sonra ülkemizde yaşanan acı olaylardan bizde etkilendik. Şubat ve mart aylarında bölgemiz turizm anlamında çok ciddi eksi sayılarla iş yaptı. Nisan ayı ile birlikte hareketlenme yeniden başladı ve mayıs ayında çok güzel bir rakam yakaladık.



Mayıs ayında müze ve ören yerleri yaklaşık 450 bin kişi ziyaret etti. Tabi bu Haziran, Temmuz, Ağustos ve daha ilerisi için bize güzel öngörüler vermekte. 2023 yılını, cumhuriyetimizin 100. yılını güzel bir yıl olarak tamamlayacağımıza inanıyorum.

"Uçuş sayıları halen frekans olarak çok düşük"

Dinler, şu şekilde konuştu: