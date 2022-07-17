Gurbetçilerin yurda geliş hareketliliği sürerken, Edirne'deki sınır kapısından 16 Temmuz tarihinde 35 bin 887 yolcunun geçtiği, bu oranın tarihi bir rekor olduğu aktarılıyor.

Gurbetçilerin vatanlarına dönüşü sürüyor...

Yaz sezonu sinyali ile Türkiye yolculuğuna çıkan gurbetçiler sınır kapılarını doldurdu.

1 günde 36 bin yolcuyla rekor

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Sınır Kapısın'ndan 16 Temmuz tarihinde toplam 8 bin 358 aracın ve 35 bin 887 yolcunun ülkeye giriş yaparak tüm zamanların rekorunun kırıldığını duyurdu.

Kapıkule sınır kapısında günlük geçiş rekoru VİDEO

"İlave tedbirlerle kesintisiz hizmet..."

Açıklamada, “Alınan ilave tedbirlerle kesintisiz ve aralıksız hizmet verilen Kapıkule Sınır Kapımızda son 24 saatteki istatistiklere göre hem araç girişinde hem de yolcu giriş sayılarında tüm zamanların rekoru kırıldı.

"Tarihi bir rekora imza atılmış oldu"

16 Temmuz tarihinde Kapıkule Sınır Kapısında 8 bin 358 araç ve 35 bin 887 yolcu giriş işlemi yapılarak tarihi bir rekora imza atılmış oldu” denildi.