Memleketlerine gitmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçen gurbetçi sayısının, 25 Haziran'dan bu yana 260 bini geçtiği öğrenildi.

Yaz izinlerini baba ocaklarında geçirmek isteyen gurbetçiler, ana vatana dönüş yolunda…

Kapıkule Sınır Kapısı’nda hazırlıklar tamamlandı.

Ek personel takviyesi yapılan sınır kapısında, işlemler hız gerçekleşirken, 25 Haziran’dan bu yanan 260 binden fazla gurbetçinin ülkeye giriş yaptığı belirtildi.

"Vatanımıza geldik ya başka bir şey istemiyoruz"

DHA'nın haberine göre; memleket yolunda olan ve Almanya'nın Berlin kentinden gelen Nalan Dündar, 6 hafta boyunca hem Kurban Bayramı'nı kutlayacaklarını hem de tatil yapacaklarını belirterek şu sözleri kullandı:

“Berlin'den geliyoruz. Yolculuk gayet güzel geçti. Hiç anlatıldığı gibi kötü değildi. Yollar boştu. Sadece sınırlarda biraz bekledik, o da normal. Samsun'a gidiyoruz. Sonra gezeceğiz. 6 haftalığına geldik. Tatil beldelerine de gitmeyi düşünüyoruz. Önce memleketimize varalım, önümüzde Kurban Bayramı var. Vatanımıza geldik ya başka bir şey istemiyoruz.”

Kapıkule'den geçen gurbetçi sayısı, 260 bini geçti ViDEO







“Memleket sevdası başkadır”

Türkiye'ye Hollanda'dan gelen Burhan Açkalmaz ise Türkiye'ye özlemini dile getirerek, "Hollanda'dan geliyoruz. Okullar tatile girdi, bu hafta başladı. Biz de memleketi ziyarete geldik. Yozgat'a gidiyoruz. Önce Kurban Bayramı, ondan sonra tatil yerlerine bakacağız. Önce ailemizi ziyaret, ondan sonra eşi dostu ziyaret. Toplam 5 haftalığına geldik. Yolculuk güzeldi. Ben fazla beklemedim. Çok bekleyen arkadaşlar oldu ama ben güzel geçtim. Ülke özlemi anlatılmaz. Özlemin tarifi yok. Memleket sevdası başkadır. İnşallah bundan sonra da eksik olmaz. Evlatlarımıza da onu aşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

“1 sene boyunca sadece bu anı bekliyorum”

Almanya'dan gelen Firdevs Çiçek de ülkeye geri dönüş hayalini kurduğunu söyleyerek, "Almanya'dan geliyoruz. Yolculuk süper geçti. Mutluyuz, sonunda vatana kavuştuk. Çok özledim. Ben her zaman özlüyorum. Her şeyi özledim, Türkiye bambaşka. Ben orada doğdum, büyüdüm ama buranın özlemi, her şeyi benim için çok farklı. Vatanımı seviyorum. Sakarya'ya gideceğim. Evimiz, ailemiz, akrabalarımız orada. Önce oraya sonra Allah nasip ederse Erzurum'a geçeceğiz. Eşim Erzurumlu. Sonra biraz tatil ve maalesef dönüş. 1 sene boyunca sadece bu anı bekliyorum. Yetmiyor ama buna da şükür. Mecburuz, çocuklar var, okuyorlar. İnşallah kendilerini kurtarsınlar, temelli dönüş yaparız. Ben çok istiyorum." dedi.