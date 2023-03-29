Kaputaş Plajı'na ilkbahar geldi görsel şölen oluştu: Drone ile görüntülendi Antalya'nın en çok ilgi gören Kaputaj Plajı, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yeniden canlanmaya başladı.

AA & Ensonhaber

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya'nın her ilçesi yoğun ilgi görüyor.

Bölgenin en önemli adreslerinden biri de Kaş ile Kalkan arasındaki Kaputaş Plajı.

Kaş ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki plaj, denizi ve kumsalıyla ün salıyor.

Turistler kara yolundan 187 basamak inerek ulaşıyor.

Gün batımı seyri için de tercih ediliyor

İngiliz Gazetesi The Guardian tarafından hazırlanan "Avrupa'nın en iyi 40 plajı listesinde" yer alan plaj, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Bölge, denize girmek ve güneşlenmek isteyenlerin yanı sıra gün batımını izlemek isteyenlerin de rotasında yer alıyor.

Plaj canlanmaya başladı

Ünlü plaj, kışın da turkuaz rengini koruyor.

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte sessizliğin hakim olduğu Kaputaş Plajı, şimdilerde ilkbaharın gelmesiyle yeniden canlanmaya başladı.

Drone ile görüntülendi

Vatandaşların sadece fotoğraf çektirmek için bile ziyaret ettiği plaj, turkuaz rengi ve dalgaların sahile vurmasıyla oluşan beyaz köpüklü görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Yeniden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya başlayan plajın sergilediği görsel şölen, drone ile havadan görüntülendi.