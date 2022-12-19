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    Kar ne zaman yağacak? İstanbul ve Ankara'ya yılbaşında kar yağacak mı?

    Yeni yıla sayılı günler kala gözler İstanbul'da karın yağacağı tarih merak ediliyor. Peki kar ne zaman yağacak? İşte İstanbul ve Ankara'ya kar yağacağı tarih...
    • 19.12.2022 - 15:30
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 15:31
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    Kar ne zaman yağacak? İstanbul ve Ankara'ya yılbaşında kar yağacak mı?

    Önceki haftalarda mevsim normallerinin üzerinde süren hava sıcaklıkları, Balkankar'dan gelen soğuk hava dalgası ile düşüş yaşamaya başladı. Gelişme sonrası pek çok vatandaş "Kar ne zaman yağacak?" sorusunu merak etmeye başladı. Peki kar ne zaman yağacak?

    Kar ne zaman yağacak?

    19 Aralık Pazartesi gününden itibaren soğumaya başlarken sıcaklıklarda ciddi düşüş yaşanması beklenmekte. Kuzey bölgelerde yaşanan kuvvetli kar fırtınasının ardından Ankara'da kar beklenirken "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?"sorusu da konuşulmaya başlandı.

    Ankara'da hafif kar bekleniyor

    Kuzey bölgelerde kuvvetli bir kar fırtınası meydana geldi ve Rusya beyazladı. Pazartesi günü akşama doğru ise Ankara’da hafif kar bekleniyor. İstanbul soğuk rüzgarlarını alıyor şu esnalarda, akşama doğru da aynı şekilde yağmur öngörülüyor.

    Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerinde 19 Aralık Cuma günü Marmara, Karadeniz, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyinin sağanak yağışlı olacağı açıklandı. Ayrıca yağışların; Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin edilmekte.

    Marmara ve Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli poyraz kendisini hissettirirken, akşam saatlerinde İç Anadolu Bölgesi'nde de karla karışık yağmur görülmüş olacak.


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