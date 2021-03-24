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    Kar yağışına uyanan İstanbul'da sürücülerin zorlu anları

    Kağıthane’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
    • İHA
    • 24.03.2021 - 09:13
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 09:36
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    Kar yağışına uyanan İstanbul'da sürücülerin zorlu anları

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ani hava değişimi ve kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başladı.

    SÜRÜCÜLER ZORLANDI

    Kağıthane’de yollar kısa sürede beyaza bürünürken araçların yokuşları çıkmakta güçlük çektiği görüldü.

    Yollarda bazı araçların kaydıkları ve güçlükle ilerledikleri görüldü.

    Yokuşta kalan bir kamyonetin patinaj çektiği görülürken bir kişinin kamyonetin kasasına binerek zıpladığı ve bu şekilde kamyonun kaymasını engellemeye çalıştığı görüldü.

    İstanbul'da sürücülerin zorlu anları VİDEO

    Kar yağışına uyanan İstanbul da sürücülerin zorlu anları #1

    Kar yağışına uyanan İstanbul da sürücülerin zorlu anları #2

    Kar yağışına uyanan İstanbul da sürücülerin zorlu anları #3

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