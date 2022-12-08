KARA YOLLARI SON DURUM I 8 Aralık 2022 Perşembe

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey-Balıkesir Batı kavşakları 3-7. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul ve İzmir yönlerinde sol şerit trafiğe kapatılacak. Bu bölgede ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştirilecek. Balıkesir-İzmir yolunun 2-3. kilometrelerinde, Küçükbostancı Köprüsü'ndeki genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kapıkule Sınır Kapısı-Edirne yolunun 0-1. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları dolayısıyla Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor. Ankara-Çankırı yolunun 15-17, Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Osmaniye-Gaziantep yolu, 1-2. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Bingöl-Genç yolunun 0-43. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 30-31. kilometrelerinde, Keçidere Köprüsü'nün yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki Seyitler-1, Seyitler-2, Sümbüllü-1, Sümbüllü-2, Sümbüllü-3, Sümbüllü-4, Erenler-1, Erenler-2, Erenler-3 ve Adagül tünelleri yaklaşımlarında bulunan ışıklı uyarı sistemlerinde (VMS) montaj ve demontaj çalışması sebebiyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek. Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.