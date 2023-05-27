Karabüklü muhtar benzin karnesi ile sandık çağrısı yaptı Karabüklü eski muhtar Güngör Uludağ, evinde bulduğu 44 yıl öncesine ait benzin karnesini göstererek, seçmenleri sandığa çağırdı.

İHA

Türkiye yarın tarihi bir seçimin ikinci turuna gidiyor.

Tüm Türkiye seçime odaklandı, heyecan dorukta...

Vatandaşlar bir yandan sandık için heyecanlanırken bir yandan da kararsızları sandığa çağırıyor.

CHP döneminden kalma benzin karnesini buldu

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kadıköy köyünün eski muhtarı 67 yaşındaki Güngör Uludağ, evinde boya yaparken 1978-1979 yıllarında benzin almak için gerekli olan karneyi buldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit başkanlığında kurulan hükümet döneminde benzin almak için kuyruklarda beklenildiğini belirten Uludağ, 28 Mayıs seçimlerinde tekrar aynı günleri yaşamamak için vatandaşları sandığa giderek oy kullanmaya davet etti.

"CHP zihniyeti bu"

Uludağ, “1979 yılında babam sayesinde bir tane Anadol aldık. Buna benzin alabilmek için Hamit Çepni'nin benzinliğinde 24 saat nöbet tutarak 7-8 litre benzini arkadaşımız pompacı olmasına rağmen ancak alabildik. İşte bu karne olmazsa bize benzin verilmiyordu o dönemde. CHP zihniyeti bu. Amerika'nın uşaklığı bu işte. Belgesiyle sabittir” dedi.

"Herkesin de sandık başına gitmesini istiyorum”

“Ben Türk vatandaşından şunu istiyorum” diyen Uludağ, “Türkiye'sine, vatanına, bayrağına, dinine sahip çıksın. Yoksa bunlar gelirlerse başa biz aynen 43 sene geriye döneriz. Onun için ben bütün Türk vatandaşlarımızdan ricam; aklını başına alsın, aklıselim olsun, ona göre oyunu kullansın. Herkesin de sandık başına gitmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

"Reisimize Allah güç kuvvet versin"

Uludağ, “İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Yoksa bunlar kazanırsa bizi yine 1979’lara döndürürler. İnşallah da kazanmayacaklar. Ben biliyorum. Reisimize Allah güç kuvvet versin. Onu seviyoruz. Ona da saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Köydeki evimde boya yaptırdık. Tabii ortalık karıştı. Benim de hanım dedi ki ‘Yahu şu evraklara bir bak hele, şunları atalım hani fazla olan.’ Karıştırırken tesadüfen bu da elime geçti. Zaten bunu arıyordum ben. Daha ekmek ve yağ karnesi de var da onları bulamadım. Bu elime geçti” diye konuştu.