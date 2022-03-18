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    Karabük'te 75 yaşındaki kadın, 32 yıldır günlük tutuyor

    32 yıldır düzenli olarak dünyadaki gelişmeleri, savaşları, felaketleri, kendi hayatını yazıya döken emekli Mukadder Karadana'nın , defter sayısı 32'ye ulaştı.
    • DHA
    • 18.03.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 09:24
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    Karabük'te 75 yaşındaki kadın, 32 yıldır günlük tutuyor

    Karabük'te yaşayan Mukadder Karadana, 1991 yılından itibaren dünya ile Türkiye'deki gelişmeleri, savaşları, felaketleri ve kendi günlük yaşantısına dair olayları günü gününe yazıp, 32 defterden günlükler oluşturdu.

    "BOŞ VAKİT, İNSANIN EN BÜYÜK KAYBIDIR"

    Her gün düzenli yazan ve boş vakti kayıp olarak tanımladığını belirten Karadana, "Doğru, dürüst ve sabırlı oldukça insanın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Boş vakit, insanın en büyük kaybıdır. Günün hiçbir saatini boş geçirmem" dedi.

    "YAZAMAZSAM HUZUR BULAMAM"

    Yazmadığı zaman huzur bulamadığını dile getiren Mukadder Karadana, "Gündüz yazamazsam gece kalkıp, yazıp öyle yatarım. Yazamazsam huzur bulamam çünkü benim ruhuma işlemiş, bırakamıyorum. Bazen ajanda gelmezse 'Bu işi bırakayım' diyorum fakat sağ olsun, ajandalarımı getirenim var. Daha yılbaşı gelmeden benim ajandam gelir" diye konuştu.

    "SIRDAŞLARIM DEFTERLERİM"

    İşlettiği bakkalda çalıştığı sırada boş durmamak için yazmaya başladığını belirten Karadana, "Defteri elime aldım. 'Bugün ne yaptım?' dedikçe yazmaya başladım, bırakamadım. Yalnız ev hayatı değil dünya haberlerinden, günlük olaylardan, kar yağışından, seçimlerden, bütün günlük olaylardan yazıyorum. İnsanlar, zamanlarını boşa harcamasın. Bir gayeleri olsun. Bu benim emelim; sırdaşlarım, bu defterler" dedi.

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