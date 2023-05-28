Karabük'te dünyanın en uzun boylu kadını evinde oy verdi El, parmak ve sırt rekorlarını da elde ederek 5 kez Guinnes Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi, oyunu evinde kullandı.

AA

Sandıklar 1 saat sonra kapanacak.

Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi için vatandaşlar sandıklara akın ediyor.

Genç, yaşlı, hasta, engelli tüm vatandaşlar görevini yerine getiriyor.

İlk turda olduğu gibi bugün de renkli görüntüler ortaya çıkıyor.

Karabük'te ise oy sandığı, vatandaşın ayağına gitti.

Rekortmen oyunu kullandı

Safranbolu ilçesinde yaşayan ve 2 metre 15 santimetre boyunda olan dünyanın en uzun kadını 26 yaşındaki Rumeysa Gelgi 8801 nolu seyyar sandıkta kullandı.

Gelgi el, parmak ve sırt rekorlarını da elde ederek 5 kez Guinnes Rekorlar Kitabı’nda yer almaya hak kazandı.

Gelgi'nin Emek Mahallesi'ndeki evine seyyar sandık götürdü.

İkinci kez oyunu evde kullandığını söyleyen Gelgi, "Ülkemiz için hayırlısı olsun." dedi.