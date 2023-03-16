Karadeniz'in mavi rengi çamura bulandı Samsun'da etkili olan yağış nedeniyle Karadeniz suyu kahverengiye döndü.

Samsun'da yağış etkili oldu.

Son iki gün içinde metrekareye 100 kiloya yakın yağış düştü.

Yağışlar sahile yakın bölgelerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde etkili oldu.

Kar sularının erimesi ve yağmur nedeniyle debileri yükselen akarsular çamur rengini aldı.

Karadeniz çamura döndü

Çamur akan akarsular, Karadeniz'in mavi renginin kahverengiye dönmesine neden oldu.

Karadeniz'in sahile yakın kısmında deniz suyunun rengi kahverengi olurken, çamurumsu bir görünüme büründü.

Samsun’dan denize dökülen Mert ve Kürtün Irmaklarından kar ve yağmurun etkisiyle çamur aktı.

Ufuk çizgisine yakın kısımdaki deniz suyu ise mavi rengini korudu.

Samsun'da yağışlı hava devam edecek

Yağmur yağmadan önce Karadeniz'in sularının mavi olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Son günlerde Samsun'a yoğun bir şekilde yağmur yağdı. Yağmur sularının Karadeniz ile buluşmasıyla birlikte sahil kesiminde denizin rengi kahverengiye döndü.” dedi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun'da yağışlı havanın devam etmesinin tahmin edildiğini açıkladı.