Karaköy'de Türk bayrağını koparan turist, adliyeye sevk edildi

Karaköy Yeraltı Çarşısı'ndaki Türk bayrağını kopartıp yırttıktan sonra gözaltına alınan iki turistten biri, “Devlet Egemenliği Alametlerini Aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da, Beyoğlu Karaköy Yeraltı Çarşısı'nda iki gün arka arkaya çarşıda asılı bulunan Türk bayrağı koparıldı.

BAYRAĞI YIRTIP YERE ATTILAR

İlk olayda bayrağı olduğu yerden söküp alan turist grubu yırtarak yere attı. Grup, tepkiler sonucu olay yerinden kaçtı.

İkinci olaya sebebiyet veren adam ise esnafın elinden kurtulamayarak meydan dayağı yedi.

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2 TURİST GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, bayrağı koparan 3 turistten ikisini gözaltına aldı.

BİRİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan M.L.M.A isimli kişinin, bayrağımıza herhangi bir olumsuz hareketi olmadığından serbest bırakılırken, E.K. ise “Devlet Egemenliği Alametlerini Aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

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1 KİŞİ YURT DIŞINA KAÇTI

Olaya karışan üçüncü şüpheli R.C.M.'nin, olayın hemen ardından yurt dışına çıktığı öğrenildi.













