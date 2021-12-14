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    Karaköy'de Türk bayrağını koparan turist, adliyeye sevk edildi

    Karaköy'de Türk bayrağını koparan turist, adliyeye sevk edildi

    Karaköy Yeraltı Çarşısı'ndaki Türk bayrağını kopartıp yırttıktan sonra gözaltına alınan iki turistten biri, “Devlet Egemenliği Alametlerini Aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 14.12.2021 - 11:50
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 12:02
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    İstanbul'da, Beyoğlu Karaköy Yeraltı Çarşısı'nda iki gün arka arkaya çarşıda asılı bulunan Türk bayrağı koparıldı.

    BAYRAĞI YIRTIP YERE ATTILAR

    İlk olayda bayrağı olduğu yerden söküp alan turist grubu yırtarak yere attı. Grup, tepkiler sonucu olay yerinden kaçtı.

    İkinci olaya sebebiyet veren adam ise esnafın elinden kurtulamayarak meydan dayağı yedi.

    Karaköy'de Türk bayrağını koparınca dayak yedi VİDEO

    2 TURİST GÖZALTINA ALINDI

    Olayla ilgili çalışma başlatan polis, bayrağı koparan 3 turistten ikisini gözaltına aldı.

    Karaköy de Türk bayrağını koparan turist, adliyeye sevk edildi #1

    BİRİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Gözaltına alınan M.L.M.A isimli kişinin, bayrağımıza herhangi bir olumsuz hareketi olmadığından serbest bırakılırken, E.K. ise “Devlet Egemenliği Alametlerini Aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

    Türk bayrağını koparan 2 şüpheli yakalandı VİDEO

    Karaköy de Türk bayrağını koparan turist, adliyeye sevk edildi #2

    1 KİŞİ YURT DIŞINA KAÇTI

    Olaya karışan üçüncü şüpheli R.C.M.'nin, olayın hemen ardından yurt dışına çıktığı öğrenildi.

    Karaköy de Türk bayrağını koparan turist, adliyeye sevk edildi #3

    Karaköy de Türk bayrağını koparan turist, adliyeye sevk edildi #4

    Karaköy de Türk bayrağını koparan turist, adliyeye sevk edildi #5

    Karaköy de Türk bayrağını koparan turist, adliyeye sevk edildi #6

    Karaköy de Türk bayrağını koparan turist, adliyeye sevk edildi #7

    Karaköy de Türk bayrağını koparan turist, adliyeye sevk edildi #8

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