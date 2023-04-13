Karaman'da bir mağazada indirimli kıyafet izdihamı yaşandı

Son dönemlerde sosyal medyada mağaza açılışı ya da indirim günlerinde çekilen videolar gündem oluyor.
Öyle ki indirim haberini günler öncesinden öğrenenler, sabahın erken saatlerde kuyruğa dahi giriyor.
Karaman'da bir alışveriş merkezinde zincir şubesi bulunan giyim mağazasında bazı ürünlerde indirim yapacağı duyuruldu.
Akın ettiler
Bunu duyanlar, kıyafet almak için alışveriş merkezine gitti.
Askılardaki ürünlerleri dışarı çıkaran çalışanlardan biri, kendilerini görüp kapı önüne gelen müşterilerin üzerine indirimli ürünleri attı.
İzdiham oluştu
Ürünü önce almak isteyen müşteriler izdiham oluşturdu. Bir kadın yerlerde sürüklendi.
Başka bir mağaza çalışanı, cep telefonu kamerasıyla o anları çekti ve sosyal medya hesabında paylaştı.
Kameralar kayıt altına aldı
Bunu gören kadın bir müşteri tepki gösterdi ve o da yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti.
Mağaza müdürü açıklama yapmadı
Mağaza müdürü konu hakkında açıklama yapmak istemediğini söyledi