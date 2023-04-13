Karaman'da bir mağazada indirimli kıyafet izdihamı yaşandı Bir alışveriş merkezinde indirimli ürünleri almak isteyenler izdiham nedeniyle ezilme tehlikesi geçirdi.

DHA

Son dönemlerde sosyal medyada mağaza açılışı ya da indirim günlerinde çekilen videolar gündem oluyor.

Öyle ki indirim haberini günler öncesinden öğrenenler, sabahın erken saatlerde kuyruğa dahi giriyor.

Karaman'da bir alışveriş merkezinde zincir şubesi bulunan giyim mağazasında bazı ürünlerde indirim yapacağı duyuruldu.

Akın ettiler

Bunu duyanlar, kıyafet almak için alışveriş merkezine gitti.

Askılardaki ürünlerleri dışarı çıkaran çalışanlardan biri, kendilerini görüp kapı önüne gelen müşterilerin üzerine indirimli ürünleri attı.

İzdiham oluştu

Ürünü önce almak isteyen müşteriler izdiham oluşturdu. Bir kadın yerlerde sürüklendi.

Başka bir mağaza çalışanı, cep telefonu kamerasıyla o anları çekti ve sosyal medya hesabında paylaştı.

Kameralar kayıt altına aldı

Bunu gören kadın bir müşteri tepki gösterdi ve o da yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Mağaza müdürü açıklama yapmadı

Mağaza müdürü konu hakkında açıklama yapmak istemediğini söyledi