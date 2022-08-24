Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının bir ihtimal olduğunu söyleyen Temel Karamollaoğlu, "Güçlü de bir ihtimal olabilir ama bir ihtimal. Adayımızı seçim tarihi belirlendikten sonra açıklayacağız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Karar TV ekranlarında yayınlanan Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sunduğu Gündem Özel programına konuk oldu.

Karamollaoğlu'na, 2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı masanın çıkaracağı ortak adayla ilgili bir soru yöneltildi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili soru geldi

Karamollaoğlu, programda cumhurbaşkanlığına ilişkin kendisine yöneltilen 'Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın adayı olmasına ne dersiniz?' sorusuna da yanıt verdi.

Karamollaoğlu, ''Güçlü bir ihtimal de olabilir. Ama bir ihtimal biz Kılıçdaroğlu da dahil altı partinin liderleri, biz bunu seçim tarihi ilan edildikten sonra ilan edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'dan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soruya yanıt ViDEO

"Kılıçdaroğlu'nu kendi partisi içerisindekiler aday olarak görmek istiyor"

Ayrıca Karamollaoğlu, çıkarılacak ortak adayla ilgili de konuştu.

Karamollaoğlu, "Kılıçdaroğlu'nu kendi partisi içerisindekiler aday olarak görmek istiyor. Bu normal bir şey. Ama onun adaylığı konusundaki düşüncemi söyleyemem. Bizim gündemimizde cumhurbaşkanı adayı yok. Sadece televizyonlarda bu konuşuluyor. Halkın derdi karnının doyması, haksızlıkların giderilmesi, adaletin sağlanması. Halkın derdi kimin cumhurbaşkanı olacağı değil. Cumhurbaşkanı adayı konusu televizyonlarda halkı oyalamak için gündeme getirilen bir konu. Erdoğan'ın halkın desteğini yitirdiğinin kanaatindeyim. Erdoğan'ın güçlü bir aday olmadığı kanaatindeyim. Şu an ülkede tek bir kişi var, karar veriyor ve uyguluyor. Bu sistem değişmeden hiçbir fayda çıkmaz. Yetki bir kişinin elinde. Siz onu etkileyemiyorsunuz. Bizim burada temel meselemiz halkın problemlerini çözecek bir politika üretecek bir arkadaşı koymak ve onun da mutlaka bu altı siyasi parti ile dayanışma içinde olması." açıklamalarını yaptı.