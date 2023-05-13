Kararsız seçmene gönderilen video: Oy verilirken düşülmesi gereken çarpıcı tespitler Seçimlere kısa bir süre kalmışken kararsız seçmenlere yönelik bir video dolaşıma girdi. Oy verilirken yapılması gerekenlerin anlatıldığı videoda "Patates ve soğana davanızı mı satacaksınız" diye soruldu.

ensonhaber.com

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden birinin eşiğinde.

Milyonlarca seçmen, sandık başına gitmek için geri sayımda.

Seçim sonuçları merakla beklenirken 20 yıllık AK Parti iktidarıyla topyekün ülke olarak refah seviyesine ulaşıldı.

Tüm dünyada ekonomik dengeler bozuldu

Son zamanlarda küresel ölçeklerde yaşanan hammadde sıkıntısı ve koronavirüs pandemisinin üstüne gelen Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm dünyada ekonomik dengeleri bozdu.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümeti vatandaşının yanında yer alarak süreci en hafif bir şekilde atlattı.

Bazı temel gıda ürünlerinde fiyatlar arttı

Enflasyonun artması ve iklimlerdeki değişiklik nedeniyle mevsimsel olarak bazı temel gıda ürünlerinde fiyatlar arttı.

Özellikle soğan ve patateste yaşanan artış sonrası muhalefet bunu seçim malzemesi haline getirdi.

Muhalefetin umudu patates ve soğan oldu

Karadeniz'de bulunan doğalgaz, Gabar'da tespit edilen petrol rezervi, TCG Anadolu, yerli ve milli araç Togg gibi sayısız yatırımlara rağmen 2023 seçimlerinde muhalefetin tek umudu patates ve soğan oldu.

Karar seçmen için özel video

Kararsız seçmenler için hazırlanan bir video ise Whatsapp gruplarında dolaşmaya başladı.

Bir vatandaşın ağzından anlatılan olayda Türkiye'deki gerçekler gözler önüne serildi.

"Halil Kantarcı ile Ömer Halisdemir mahşer günü sorsa?"

Videoda vatandaş "Mahşer günü 15 Temmuz şehitlerinden Halil Kantarcı ile Ömer Halisdemir bizi karşılasa kardeş gel bakalım bizden sonra ne oldu?" diye sorsa nasıl cevap veririz diye sordu.

Yapılanlar anlatıldı

Sorunun cevabını çarpıcı örneklerle uzun uzadıya paylaşan vatandaş şu ifadeleri kullandı:

Hiç sorma sizden sonra çok şey oldu. Reis ölümüne dedi sokaklara döküldük, Vatanı, milleti bu şerefsizlere bırakmadık. Başka? Ümmetin 30 yıllık bir namus davası vardı Karabağ. Reis oraya da el attı, Karabağ’ı özgürlüğüne kavuşturdu. Başka? Bir taraftan ordumuz Akdeniz’i hallaç pamuğu gibi atıyor, Kuzey Irak’ta, Suriye’de her yerde. Bir taraftan Libya üzerinden Afrika’ya tekrar geldik. Başka? Bir taraftan Karadeniz’de gaz, Güneydoğu’da petrol bulundu. Başka? Ya Halil seninle Beyazıt Camii önünde slogan atıyorduk ya ‘zincirler kırılsın Ayasofya açılsın’ diye Ayasofya’yı da açtı.

"Patates ve soğana davamızı mı satacağız?"