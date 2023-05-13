Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden birinin eşiğinde.
Milyonlarca seçmen, sandık başına gitmek için geri sayımda.
Seçim sonuçları merakla beklenirken 20 yıllık AK Parti iktidarıyla topyekün ülke olarak refah seviyesine ulaşıldı.
Tüm dünyada ekonomik dengeler bozuldu
Son zamanlarda küresel ölçeklerde yaşanan hammadde sıkıntısı ve koronavirüs pandemisinin üstüne gelen Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm dünyada ekonomik dengeleri bozdu.
Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümeti vatandaşının yanında yer alarak süreci en hafif bir şekilde atlattı.
Bazı temel gıda ürünlerinde fiyatlar arttı
Enflasyonun artması ve iklimlerdeki değişiklik nedeniyle mevsimsel olarak bazı temel gıda ürünlerinde fiyatlar arttı.
Özellikle soğan ve patateste yaşanan artış sonrası muhalefet bunu seçim malzemesi haline getirdi.
Muhalefetin umudu patates ve soğan oldu
Karadeniz'de bulunan doğalgaz, Gabar'da tespit edilen petrol rezervi, TCG Anadolu, yerli ve milli araç Togg gibi sayısız yatırımlara rağmen 2023 seçimlerinde muhalefetin tek umudu patates ve soğan oldu.
Karar seçmen için özel video
Kararsız seçmenler için hazırlanan bir video ise Whatsapp gruplarında dolaşmaya başladı.
Bir vatandaşın ağzından anlatılan olayda Türkiye'deki gerçekler gözler önüne serildi.
"Halil Kantarcı ile Ömer Halisdemir mahşer günü sorsa?"
Videoda vatandaş "Mahşer günü 15 Temmuz şehitlerinden Halil Kantarcı ile Ömer Halisdemir bizi karşılasa kardeş gel bakalım bizden sonra ne oldu?" diye sorsa nasıl cevap veririz diye sordu.
Yapılanlar anlatıldı
Sorunun cevabını çarpıcı örneklerle uzun uzadıya paylaşan vatandaş şu ifadeleri kullandı:
Hiç sorma sizden sonra çok şey oldu. Reis ölümüne dedi sokaklara döküldük, Vatanı, milleti bu şerefsizlere bırakmadık. Başka? Ümmetin 30 yıllık bir namus davası vardı Karabağ. Reis oraya da el attı, Karabağ’ı özgürlüğüne kavuşturdu. Başka? Bir taraftan ordumuz Akdeniz’i hallaç pamuğu gibi atıyor, Kuzey Irak’ta, Suriye’de her yerde. Bir taraftan Libya üzerinden Afrika’ya tekrar geldik. Başka? Bir taraftan Karadeniz’de gaz, Güneydoğu’da petrol bulundu. Başka? Ya Halil seninle Beyazıt Camii önünde slogan atıyorduk ya ‘zincirler kırılsın Ayasofya açılsın’ diye Ayasofya’yı da açtı.
"Patates ve soğana davamızı mı satacağız?"
Başka bir şey daha oldu. Patates 15 lira olunca biz Reis’e oy vermeyi bıraktık. Soğan 20 lira olunca AK Parti’nin peşinden gitmeyi bıraktık dersek Halil Kantarcı ile Ömer Halisdemir bize ne der acaba? Yahu yazıklar olsun biz gözü yaşlı birer dul kadın, üçer tane yetim çocuk bıraktık, siz patates ve soğana davanızı sattınız demez mi?