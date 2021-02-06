Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde filmi bu akşam Kanal D'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte, izleyicilerin merak ettiği Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde konusu ve oyuncuları.

2011 yılında gösterime giren ve izleyenleri ekrana kilitleyen fantastik tarih filmi Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde filmi, bu akşam saat 20.00'da Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Başrolünde Johnny Depp, Orlando Bloom gibi ünlü isimlerin yer aldığı bu filmin çekildiği yerler, izleyicilerde büyük hayranlık uyandırıyor.



Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde'yi izleyecek olanların merak ettiği 'Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde konusu nedir, oyuncuları kimler?' konularını sizler için derledik. İşte ayrıntılar...

KARAYİP KORSANLARI 4: GİZEMLİ DENİZLERDE KONUSU NEDİR?

Elizabeth, Will ve Kaptan Barbossa'nın, ölüm mekanından Jack Sparrow'u kurtarmalarının ardından düşmanları ile yüz yüze gelirler. Davy Jones ve Lord Cutler Beckett. Beckett bu kez Jones'un kalbinin kontrolünü elinde tutarak onunla gizli bir anlaşma yapar. Bu anlaşmaya göre denizlerde kuralları koyacak ve son Karayip Korsanları'ndan tamamen kurtulacaktır.

Jack, Barbossa, Will, Elizabeth ve Tia Dalma ile mürettebatı, dünyanın dört bir yanından, Sao Feng de dahil olmak üzere Korsan Lordları çağırarak birlik oluşturmak zorundadırlar. Çıkacakları yolculukta her türlü tehlike ve ihanet onları beklemektedir.

KARAYİP KORSANLARI 4 OYUNCULARI