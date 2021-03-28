Karbonat Erol kimdir? Ünal Gürel kaç yaşında, ne zaman öldü? Ünal Gürel'in hayatı ve biyografisi..

Karbonat Erol kimdir? Ünal Gürel kaç yaşında, ne zaman öldü? Ünal Gürel'in hayatı ve biyografisi..

Karbonat Erol karakteri, Twitter'da trend topic olunca vatandaşlar, 'Karbonat Erol kimdir?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Karbonat Erol kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü?

Kürşat Ayvatoğlu’nun kokain çektiği görüntüler, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Hızla yayılan görüntülerin ardından Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı. İfadesinde ‘Kokain değil pudra şekeri çektim’ savunması yapan Ayvatoğlu ile ilgili paylaşımlar hız kazandı.

Twitter'da konuyla ilgili çeşitli başlıklar açıldı. Karbonat Erol da trend topic olan başlıklar arasında yerini aldı.

Başrollerinde Kemal Sunal, Şevket Altuğ ve Ali Şen’in yer aldığı 1983 yapımı Yeşilçam’ın en sevilen filmlerinde yer alan ‘Karbonat Erol’ karakterinin kim olduğu merak edildi.

Vatandaşlar, Karbonat Erol kimdir? Ünal Gürel kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Karbonat Erol kimdir? Ünal Gürel kaç yaşında, nereli? Karbonat Erol'u canlandıran Ünal Gürel'in hayatı..

ÜNAL GÜREL KİMDİR?

1935 yılında dünyaya gelen Karbonat Erol olarak bilinen Ünal Gürel, sanat yaşamına tiyatro ile başlamıştır. Çeşitli topluluklarda görev yapan Gürel, 1950'li yıllarda Ankara Devlet Konservatuarı (Hacettepe Üniversitesi) Şan Bölümü'ne girmiştir.

1964 yılında kamera karşısına geçerek sinema filmlerinde de rol alan başarılı oyuncu, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmıştır.

Komedi ağırlıklı filmlerde Kemal Sunal ile birlikte yardımcı oyuncu olarak rol alan Gürel, 8 Nisan 2002 tarihinde kalp yetmezliği sonucu 67 yaşında vefat etmiştir.

Feriköy Mezarlığına defnedilen Ünal Gürel, izleyiciler tarafından 'Karamürselli Deli Hamdi', 'Karbonat Erol' ve Sakar Şakir filmindeki 'Gardırop Fuat' rolleri ile bilinmektedir.

ÜNAL GÜREL'İN ROL ALDIĞI FİLMLER