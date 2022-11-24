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    Karkamış'ta Ümit Özdağ protesto edildi

    Ümit Özdağ, Karkamış'ta siyasi açıklamalarını sürdürdüğü esnada vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 15:14
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 15:16
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    Karkamış'ta Ümit Özdağ protesto edildi

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, öğle saatlerinde PKK/YPG’li teröristler tarafından pazartesi günü roketatar ve havan saldırılarının düzenlendiği ve bir öğretmen ile bir çocuğun şehit olduğu Karkamış ilçesine geldi.

    İlk olarak saldırıda şehit olan Hasan Karataş’ın yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan Özdağ, daha sonra Karkamış Sınır Kapısı’na geldi.

    Burada gazetecilere açıklama yapan ve hükümetin Suriye politikasını eleştiren Özdağ, konuştuğu sırada çevredeki bazı kişilerin tepkisiyle karşılaştı.

    "Siyaset yapma"

    Bölgede toplanan bazı kişiler, “Acımız taze, siyaset yapmayın” diye tepki gösterdi. Bu kişilere partililer de karşılık verdi. Açıklamasını yarıda kesen Ümit Özdağ, kendisini eleştirenlerin yanına gitti.

    Bölgedeki bir iş yerine giren ve burada vatandaşlar ile konuşan Özdağ, çıktıktan sonra gazetecilere ziyaretlerinin bilinçli olarak provoke edildiği iddiasında bulundu.

    Karkamış ta Ümit Özdağ protesto edildi #1

    Partililer ile vatandaşlar arasında arbede çıktı

    DHA'nın haberine göre; Özdağ’ın bu açıklamasına da çevredeki bazı kişiler tepki gösterdi. Duruma öfkelenen bazı partililer, grubun üzerine yürüdü. İki grup arasında arbede yaşandı ve bu sırada bazı vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Ancak yaklaşık 40 kişilik grup, kendilerine yönelik tutumu protesto etmeyi sürdürdü.

    Zafer Partililer ise saldırıya uğradıklarını iddia etti. Yaşanan arbede, çevik kuvvet polislerinin araya girmesi ile son buldu. Ümit Özdağ ve beraberindekiler, daha sonra Karkamış Sınır Kapısı’nın bulunduğu alandan ayrıldı.

    Karkamış ta Ümit Özdağ protesto edildi #2

    Karkamış ta Ümit Özdağ protesto edildi #3


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