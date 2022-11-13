Kentte termometreler gece eksi 9’u gördü, kentte araçların camları buz tuttu. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye örttü.

Kars'ta yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte soğuk hava da kendini göstermeye başladı.

Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta caddelerdeki su birikintileri dondu.

Spor yapmak için sokağa çıkan vatandaşlar ise soğuktan geri döndü.

"Kış geldi"

Havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Mustafa Öztürkaya, "Şu an hava eksi 9, yerlerde, arabalarda buzlanma olmuş, kış geldi diyebiliriz. Arabaların camları buz tutmuş diyebilirim. Hatta yerler bile tutacak nerdeyse, bayağı soğuk." dedi.

"Çok soğuk, her yer buz tutmuş"

Hava sıcaklığının eksi 9 derece olduğuna dikkat çeken Ali Cavlı, "Sabah rutin olarak yürüyüşe çıktım. Eksi 9 derece, çok soğuk, her yer buz tutmuş." diye konuştu.

Öte yandan, soğuk hava ile birlikte sokaklar da boş kaldı.

Kars eksi 9’u gördü, araçların camları dondu VİDEO

Termometreler eksi 9'u gösterdi

Vatandaşlar soğuktan dolayı evlerinde kalırken, araç termometreleri eksi 9 dereceyi gösterdi.