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    Kars'a akın eden binlerce kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü

    Üzerinden 108 yıl geçen Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan 60 bin asker, Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşın katılımıyla anıldı.
    • 08.01.2023 - 11:45
    • Güncelleme : 08.01.2023 - 11:47
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    Kars'a akın eden binlerce kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü

    Türk savaş tarihinin en acı olaylardan biri de Sarıkamış Harekatı.

    Rus ordularını püskürtmek için 22 Aralık 1914'te başlatılan Sarıkamış Harekatı, 108'nci yılına girdi.

    15 Ocak 1915 tarihine kadar devam eden harekatta donarak şehit olan 60 bin kahraman asker, her yıl düzenlenen etkinliklerle anılıyor.

    Eksi 12 derecede yürüyüş düzenlendi

    Bu yıl da Kars'ta 6-8 Ocak'ta Sarıkamış şehitleri için program düzenlendi.

    Türkiye'nin dört bir yanından kente akın eden binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla eksi 12 derecede yürüdü.

    Kars a akın eden binlerce kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü #1

    "Biz Hep Aynı İzdeyiz"

    Kızılçubuk zirvesinden başlayan yürüyüşte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, protokol ve katılımcılar, 5 kilometre yürüyerek dondurucu soğukta şehit olan Mehmetçikleri andı.

    Duygusal anların yaşandığı yürüyüş, "Biz Hep Aynı İzdeyiz" mottosuyla başladı.

    Kars a akın eden binlerce kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü #2

    Dualar edilecek

    Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.Toplanma alanına gelen gençler de güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Vatandaşlar, yürüyüşün ardından ulaşacakları şehitlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dua edecek.

    AA'nın aktarımına göre; etkinliğin sonunda SOLOTÜRK ve Çelik Kanatlar, tören alanı üzerinde gösteri yapacak.

    Kars a akın eden binlerce kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü #3

    Kars a akın eden binlerce kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü #4

    Kars a akın eden binlerce kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü #5

    Kars a akın eden binlerce kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü #6

    Kars a akın eden binlerce kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü #7

    Kars a akın eden binlerce kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü #8

    Kars a akın eden binlerce kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü #9

    Kars a akın eden binlerce kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü #10

    Kars a akın eden binlerce kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü #11

    Kars a akın eden binlerce kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü #12

    Kars a akın eden binlerce kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü #13

    Kars a akın eden binlerce kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü #14


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