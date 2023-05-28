Kars'ta oy kullanmaya giden çift, kafkas kıyafetleriyle dikkat çekti Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçimi oy kullanan genç çift, Kafkas kıyafetiyle oylarını kullandı. Okul çıkışında ise dans figürünün ardından bölgeden ayrıldı.

İHA

Yurt genelinde oy kullanma işlemi devam ediyor.

Vatandaşlar heyecanla sandık başına giderken, ortaya renkli görüntüler de çıkıyor.

14 Mayıs seçiminde ortaya çıkan manzaralar bugün de kaçınılmaz oldu.

Bu kez görüntüler Kars'tan...

Kafkas kıyafetiyle sandık başına gittiler

Kentteki Haydar Aliyev Lisesi’ne gelen Şeyda ve Cem Kızılkaya çifti, bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Genç çift, Cumhurbaşkanlığı seçimi için farklılık olsun diye yöresel Kafkas kıyafetiyle oy kullanmaya geldi.

Cem Kızılkaya, “Biraz heyecanlıyız. Biz de bir ilk yapalım dedik. Bizim için de hoş oldu. ülkemiz adına hayırlısı olur.” dedi.

2 çocuk babası Cem Kızılkaya eşi Şeyda Kızılkaya ile birlikte Kafkas yaptıkları Kafkas dansı figürünün ardından bölgeden ayrıldı.