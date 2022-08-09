Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 gözaltı

Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 gözaltı

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, 6 Ağustos 2022'de Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki evinin önünde motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğradı.

Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı.

Olay sonrası yüzünde darp sonucu morarma ve şişlikler oluşan Sarıtaş'ın, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bakan Soylu aradı, Vali Yerlikaya ziyaret etti

Gerçekleştirilen provokasyonun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıtaş'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, "Muharrem ayında birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kastedenler hukuk önünde asla cezasız kalmayacak." dedi.

9 kişi gözaltına alındı

Ekipler, saldırının ardından özel ekip kurarak çalışmalara başladı.

Çalışmalar sonucunda bugün konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Emniyet mensupları, Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.