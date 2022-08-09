Petrol
96.03
-0.64%
Euro
18.3571
0.32%
Dolar
17.9588
0.05%
Altın
1.03
-0.04%
Borsa
2795
0.00%
Bitcoin
429.778
0.31%
BTXN Coin
7.68
-1.41%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Açık 25 C
    Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 gözaltı

    Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 gözaltı

    Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 10:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, 6 Ağustos 2022'de Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki evinin önünde motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğradı.

    Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı.

    Olay sonrası yüzünde darp sonucu morarma ve şişlikler oluşan Sarıtaş'ın, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Bakan Soylu aradı, Vali Yerlikaya ziyaret etti

    Gerçekleştirilen provokasyonun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  Sarıtaş'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, "Muharrem ayında birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kastedenler hukuk önünde asla cezasız kalmayacak." dedi.

    Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş a saldırıyla ilgili 9 gözaltı #1

    9 kişi gözaltına alındı

    Ekipler, saldırının ardından özel ekip kurarak çalışmalara başladı.

    Çalışmalar sonucunda bugün konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    Emniyet mensupları, Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

    Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş a saldırıyla ilgili 9 gözaltı #2

    Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş a saldırıyla ilgili 9 gözaltı #3


    İlginizi Çekebilir

    'Çin'in hareketlerinden endişeliyim'
    Dünya

    'Çin'in hareketlerinden endişeliyim'

    'Sabit gelirli için ev almak artık hayal ötesi'
    Gündem

    'Sabit gelirli için ev almak artık hayal ötesi'

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir