Kartal'daki 19 Mayıs kutlamalarında MHP'li ile CHP’li gençler arasında arbede çıktı 19 Mayıs anma ve çelenk koyma töreninde MHP üyeleri ve CHP Gençlik kolları üyeleri birbirine girdi. O anlar çevredekiler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

ensonhaber.com Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Yurdun dört bir yanında milli bayram coşkuyla kutlanıyor. Bu kutlamalardan biri de İstanbul'un Kartal ilçesinde gerçekleşti. Bölgede bayram dolayısıyla çelenk bırakma programı düzenlendi. Birbirlerine girdiler Törene farklı partilerden gençler de katıldı. Büyük bir katılımın olduğu program sırasında, henüz bilinmeyen bir nedenle MHP'li ve CHP Gençlik Kolları üyeleri arasında arbede yaşandı. Tansiyonun yükselerek, tekme ve yumruklu kavgaya dönüşmesiyle vatandaşlar araya girdi. Müdahalelere rağmen öfkeli grup ayrılmadı. O anlar çevredekiler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.