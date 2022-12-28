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Kartalkaya'daki pistlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Kartalkaya'daki pistlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Kartalkaya'da günlerdir süren yağış ve yapay karlama ile birlikte kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Tatilciler, pistlerde kayak keyfi yaptı.