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    Kartalkaya'daki pistlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı

    Kartalkaya'da günlerdir süren yağış ve yapay karlama ile birlikte kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Tatilciler, pistlerde kayak keyfi yaptı.
    • 28.12.2022 - 15:52
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    Kartalkaya'daki pistlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı

    Bolu'da Köroğlu Dağları zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, günlerce, kar yağışı etkili oldu.

    Yağışla birlikte kayak merkezindeki yeşil alanlarda kar kalınlığı, 50 santimetreyi buldu.

    Kartalkaya'daki pistlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı

    Kartalkaya'daki pistlerde ise kar kalınlığı, yapay kar takviyesiyle birlikte 1 metreyi aştı.

    DHA'nın haberine göre; tatilciler, Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki manzaralar eşliğinde kayak keyfi yaptı.

    Kartalkaya daki pistlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı #1

    Kartalkaya daki pistlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı #2

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