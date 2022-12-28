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- Kartalkaya'daki pistlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı
Kartalkaya'daki pistlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı
Kartalkaya'da günlerdir süren yağış ve yapay karlama ile birlikte kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Tatilciler, pistlerde kayak keyfi yaptı.
- 28.12.2022 - 15:52
Bolu'da Köroğlu Dağları zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, günlerce, kar yağışı etkili oldu.
Yağışla birlikte kayak merkezindeki yeşil alanlarda kar kalınlığı, 50 santimetreyi buldu.
Kartalkaya'daki pistlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı
Kartalkaya'daki pistlerde ise kar kalınlığı, yapay kar takviyesiyle birlikte 1 metreyi aştı.
DHA'nın haberine göre; tatilciler, Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki manzaralar eşliğinde kayak keyfi yaptı.