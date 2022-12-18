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    Kartepe'de beklenen kar yağmadı

    Samanlı Dağları’na beklenen karın yağmaması üzerine geçen sene bu dönemlerde başlayan kayak sezonu bu sene gecikti.
    • 18.12.2022 - 10:06
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    Kartepe'de beklenen kar yağmadı

    Yurtta geciken yağmur ve kar yağışları kuraklığa sebep oluyor.

    Birçok baraj kuraklıkla yüzyüze kalırken kar yağışının başlaması gerektiği dönemde başlamaması üzerine kayak sezonu da açılamadı.

    Her sene aynı dönemde başlayan kar yağışı bu sene Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gecikti.

    Hava sıcaklığı kar yağışını etkiledi

    Geçen günlerde az miktarda kar yağarken, hava sıcaklığının artması ve yağmur yağışıyla kar kısa sürede eridi.

    Kartepe de beklenen kar yağmadı #1

    Kar beklerken güneş çıktı

    Hafta sonu tatili için Kartepe’ye gelenler, güneşli havada doğa ile baş başa bir gün geçirdi.

    Geçen yıl aralık ortasında yağan kar ile kayak sezonu açılırken, bu yıl sezonunbiraz daha geç açılması bekleniyor.

    "Kar yağışı biraz gecikecek gibi"

    Tatile gelen Vahit Eryılmaz, "Geçen sene burada bu mevsimde kar vardı. Ancak bu sene hava şartlarından dolayı kar yağışı biraz gecikecek gibi. Bu durum hem bizi hem de barajlarımızdaki suyu etkileyecek. Kar ve yağmurun bir an önce yağması, hem barajlarımız hem de bizim için faydalı olacak." dedi.

    Kartepe de beklenen kar yağmadı #2

    "Biz kar görmek için gelmiştik"

    DHA'nın haberine göre, çocuğuyla iş gezisi için Kartepe’ye gelen Mehmet Gümüş, "Aralık ayında Kartepe’de maalesef kar yok. Bu üzücü, biz kar görmek için gelmiştik.

    Çocuğumuzu da getirdik ama maalesef kar göremedik. İnşallah bu sene güzel bir kar yağışı olur." ifadelerini kullandı.

    Kartepe de beklenen kar yağmadı #3

    Kartepe de beklenen kar yağmadı #4

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    Kartepe de beklenen kar yağmadı #7

    Kartepe de beklenen kar yağmadı #8


    Kartepe'de beklenen kar yağmadı
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