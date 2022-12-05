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    Kasım ayında 103 terörist etkisiz hale getirildi

    Kasımda tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 78'i PKK/KCK, 24'ü DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu 103 terörist etkisiz hale getirildi...
    • 05.12.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 10:50
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    Kasım ayında 103 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Kasım ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11’i büyük, 50’si orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 868 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik toplam bin 205 operasyon yapılmıştır. Kasımda tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 78'i PKK/KCK, 24'ü DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu 103 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kasım ayında terör örgütünün dağ kadrosundan 3 ölü, 2 sağ ve 5 teslim olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Tekraren ifade ediyorum, bu terör örgütünün silahlı dağ kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısıdır. Kasım ayında toplam 17 terör eylemi engellenmiştir. Düzce depremi müdahale ve iyileştirme çalışmaları kapsamında bugüne kadar toplam 6 bin 635 personel ve 1.097 araç görevlendirilmiş olup şu anda 3 bin 101 personel ve 663 araç göreve devam etmektedir. Hasar tespit çalışmaları sonucunda, 59 bin 852 bina, 156 bin 998 bağımsız bölüm incelenmiştir. Tespit edilen toplam acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık konut sayısı 899’dur.” dedi.

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