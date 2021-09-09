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Kaş'ta orman yangını
Ormanlık alanda çıkan yangın üzerine, bölgeye havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
- DHA
- 09.09.2021 - 16:36
- Güncelleme : 09.09.2021 - 16:40
Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Palamut Mahallesi Topuzlar mevkisinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve 3 itfaiye aracı sevk edildi. Yangının ilk çıktığı bölgede alevlerin kısmen kontrol altına alındığı, ancak 3 farklı noktada daha yangının çıktığı belirtildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.