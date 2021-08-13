Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta süresi biten ilaç raporları geçerli sayılacak

Bakan Bilgin, kronik hastalığı olan afetzedelerle ilgili açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta yaşanan sel felaketinin ardından alınan kararı açıkladı.

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten ilaç raporlarının geçerli sayılacağını duyurdu.

SÜRESİ BİTEN İLAÇ RAPORLARIYLA İLGİLİ KARAR

"Kastamonu, Bartın ve Sinop’taki sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın sağlık hizmeti sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbî malzemelere erişimi için Sosyal Güvenlik Kurumumuz gereken tedbirleri aldı. Kronik hastalığı olan afetzedelerin de süresi biten raporları geçerli sayılacak." ifadesini kullandı.

"ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Bilgin, mesajını, "Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu zor günleri devlet ve millet el ele, birlikte aşacağız." diyerek tamamladı.