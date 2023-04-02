Kastamonu sallandı! Vatandaş geceyi sokakta geçirdi Kentte meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşlar panik yaşayarak geceyi sokakta geçirdi. Çocuklarıyla dışarı çıkan vatandaş battaniyelere sarılarak oturdu.

İHA

Türkiye sallanmaya devam ediyor...

Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerin ardından artçı sarsıtılar 11 ilde etkisini gösteriyor.

Yaşanan depremlerin ardından binlerce vatandaşın evi enkaz yığınına döndü.

Bir diğer yandan birçok vatandaş yıkıcı depremlerin ardından evlerine girmeye korkuyor.

Çadır ve konteyner kentte yaşayan vatandaşlar depremin izlerini silmeye çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yanı sıra farklı illerde de depremler yaşanıyor.

Kastamonu sallandı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi saat 00:24'te 4.2 ile sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre deprem 11.83 kilometre derinlikte yaşandı.

Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Depremin ardından, il merkezinde panik yaşayan vatandaşlar, soluğu dışarıda aldı.

Yaşadıkları panik sebebiyle evlerine Cumhuriyet Meydanı ve Nasrullah Meydanında yere serdikleri battaniye üzerinde yatan aileler, geceyi sokakta geçirdi.

"Gece burada kalacağız"

Depremin ardından ailesiyle birlikte sokakta kalan bir vatandaş, "Deprem oldu, çok korktuk. Bizde çocuklarla meydana geldik. Gece burada kalacağız. Bu geceyi meydanda geçireceğiz." dedi.