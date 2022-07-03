Sel nedeniyle birçok ev ve işyerini su basarken AFAD gönüllüleri de ailelere yardım etmek için bölgeye geldi. Öğrencilerin de aralarında olduğu ekip, temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Yurdun bazı kesimlerinde etkili olan sağanak yağışlar, vatandaşların yaşamını olumsuz etkiledi.

Kastamonu'da da etkisini gösterene sağnak, yerini sele bıraktı ve Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı’nın taşmasıyla ev ve işyerleri sular altında kaldı.

Diğer yandan İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüleri, geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan selde olduğu gibi bu sel felaketinde de bölgede temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD gönüllüleri çalışıyor

AFAD gönüllüleri, ev ve iş yerlerini kazma küreklerle çalışarak temizlik yapıyor.

İHA'nın haberine göre; evlerin altındaki balçık ve suyu çıkartan gönüllüler, daha sonra binaları yıkayarak temiz şekilde sahiplerine teslim ediyor.

Kastamonu'da AFAD temizlik çalışmasını sürdürüyor

"Öğrenciyim, insanların acısına ortak oluyoruz"

AFAD gönüllüsü Zarife Nur Sarısoy, yaptığı açıklamada insanlara yardım etmeyi sevdiklerini ifade ederek, "Konya'dan katılıyoruz geçen senede Sinop Ayancık'ta görev almıştım. Bu seferde Bozkurt Kastamonu'da görev alıyoruz. Konya'dan 150 kişi geldik. Hepimiz AFAD gönüllüsüyüz.

Öğrenciyim, kendim gönüllü olarak çalışmaktan çok memnunum. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum.

Burada insanların acısına ortak oluyoruz. Onların dertlerine ortak olduğumuz zaman onları anlayabildiğimiz zaman onlar mutlu oluyor ve gerçekten bununla gurur duyuyoruz.

Hepimiz burada gönüllü olarak çalışmaktan çok memnunuz." dedi.





"Üniversite sınavından çıktım, hiçbir şekilde kazancımız yok"



Gönüllüğünün temelinde hiçbir maddi kazanç ve çıkarın olmadığını dile getiren Mustafa Çetin, "Bu sene üniversite sınavından çıktım. Benim asıl amacım burada Allah rızası.

Ne olursa olsun iyi bir insan olduğumu düşünüyorum her zaman. Burada insanların ihtiyacı var.

Yarın başka bir şehirde olur yarın da oraya gideriz. Burada bizim asıl niyetimiz iyilik.

Hiçbir şekilde kazancımız, çıkarımız yok. Gönüllülüğün temeli de zaten bu." diye konuştu.

"Evlerin birinci katları neredeyse tavana kadar su olmuş"



Mustafa Alkan ise, "Burada göçük altında kalan malzemeleri çekiyoruz. Eve giremeyen insanlara yardım ediyoruz. Evlerin, binaların girişlerini açıyoruz.

Evlerin altında çok fazla balçık var. Evlerin birinci katları neredeyse tavana kadar su olmuş, balçık olmuş.

İnsanların eşyaları hep içeride kalmış. Elimizden geldiği kadar onları çıkartıyoruz." şeklinde konuştu.



