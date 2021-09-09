Benzinlik istasyonu işleten bir kişinin, aldığı telefon sonrasında Ezine Çayı üzerinde yıkılan köprüde, selfie ve canlı yayın yapan 200’e yakın kişiyi uyararak kurtardığı ortaya çıktı.

Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan felaket, hasarın yanı sıra ciddi can kaybına neden oldu.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selden, akaryakıt istasyonunun çatısına çıkarak kurtulan 5 kişiden biri olan istasyon sahibi Mustafa Yücetürk, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı’na anlattı.

Yüceltürk, selden önce yüksek köylerin birinden telefon aldığını ve telefonla birlikte evden çıakrak Ezine Çayı üzerinde yıkılan köprüye geldiğini söyledi.

KÖPRÜ ÜZERİNDEKİ VATANDAŞLARI UYARDI

Sel esnasında köprü üzerinde 200 civarında kişininselfie ve canlı yayın yapan vatandaşları uyararak olay yerinden uzaklaştırdığını ayrıca istasyonda bulunan müşterilerini ve komşularını da uyararak evlerini tahliye etmelerini sağladığını kaydetti.

Kastamonu'da bir vatandaş sel felaketinde yaşadıklarını anlattı VİDEO









SELDE MAHSUR KALDI

Uyarıda bulunduğu sırada selin geldiğini fark etmediğini anlatan Yücetürk, selde mahsur kaldığını ve kepçe yardımıyla 5 kişinin istasyonun çatısına çıkarak kurtulduğunu belirtti.





"ÇAY KOPTU GELİYIOR"

İstasyon sahibi Mustafa Yücetürk, “Olay anından 10-12 dakika önce evimdeydim. Bana telefon geldi, buranın 15 kilometre ötesinde yüksek bir köyden çay koptu geliyor diye. Bu çay Bozkurt’a sığmaz herkes orayı terk etsin dedi. Hemen evimden arabaya atladım, kornoya basa basa odunların yığıldığı ve bir süre sonra yıkılan köprünün olduğu yerde 150-200 kişi ellerinde telefonla selfie çekiyorlardı. Köprünün üzerinden canlı yayın yapıyorlardı.

Millet çayın yükseleceğini tahmin edemedi. Ama ben o köyden telefonu aldıktan sonra ‘çay koptu geliyor’ deyince, kafamdaki hayalde çayın öyle küçük gelmeyeceği belirtisinde olduğu için milleti uyara uyara köprünün alt kısmında yaklaşık 300 metre aşağıda bulunan benzin istasyonuma geldim. İstasyonda bulunan araçları ve buradaki insanları uyardım, karşımızda bulunan, balkonda duran insanları uyardık. Komşulara seslendik, binadaki insanları uyardık." dedi.





"İNSANLAR, ARAÇLAR GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDEN HARİTA ŞERİDİ GİBİ GEÇTİ"

Uyarı yaptıkları sırada çaydaki taşkının artarak geldiğini söyleyen Yücetürk, "Gördüğümüzde geç kalmıştık. Kendi oğlum, ben, istasyon müdürüm Salih abi ile bir elemanımız ve bir müşterimiz kalmıştı istasyonda. Oğlum, sel suları gelince yan tarafta bulunan nalburun kepçesini aldı ve kepçenin üzerinde oğlumu gördüğümde ‘baba’ demeye kalmadı, dizlerimizin üzerine sel suları çıktı. Hemen kepçeye atladık, istasyonu terk edip Abana yoluna çıkmak isterken binaların arasından nehir gibi sel sularının aktığını gördük.

Zoraki benzinliğe geri dönüp kendimizi istasyonun çatısına güç bela zor attık. 4-5 saat boyunca benzinliğin çatısında mahsur kaldık. Sular, dağlar olup taştı. Şehir merkezinde üç kere nehir akıp geçti. Diğer nehir ayrı aktı. Sular yükseldi, arabalar suyun yüzünde yüzer oldu. İnsanlar, araçlar, ağaçlar gözümüzün önünden sanki bir harita şeridi gibi gelip geçti." diye konuştu.