Kastamonu'da çamurlu sel suyu denizin rengini değiştirdi

AA
Sağanak yağışın vurduğu Kastamonu'da zor anlar yaşandı.
İnebolu ilçesinde önceki günkü selin ardından denizin rengi çamurlu suyun etkisiyle kahverengiye döndü.
İlçe merkezinde İnebolu Çayı'nın taşıdığı çamur Karadeniz'in turkuaz rengini değiştirdi.
Çamurlu su İnebolu kıyılarında denizin yüzeyini kapladı.
Havadan görüntülendi
Selin ardından kıyıdan yaklaşık bin metre açığa kadar denizin rengi kahverengiye döndü.
Denizdeki renk değişimi havadan görüntülendi.
İlçe merkezinde şiddetli yağışın ardından hasar tespit çalışmaları da sürüyor.