Kastamonu'da kar yağışı başladı: Hava sıcaklığı -1 derece Meteoroloji'nin sıcaklıklarının düşmesini beklediği Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor. Kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü.

İHA

Kış sezonu Türkiye'ye geç geldi.

Çetin geçen kış dönemi bu sene aynı dönemlerde etkisini göstermedi.

Meteoroloji, ülkenin bazı kesimlerinde kar beklendiğini açıkladı.

Kastamonu'da kar yağışı

Meteoroloji'nin hava sıcaklıklarının düşeceği yönünde tahminde bulunduğu Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor.

Gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, il merkezinde de başladı.

Sıcaklık -1 derece

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Kastamonu’da vatandaşlar, karlı bir sabaha uyandı.

Kar yağışı sebebi ile belediye ve Karayolları ekibi ise olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuza geçti.