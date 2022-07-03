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    Kastamonu'da sele kapılan Recep Bakırcı aranıyor

    Bakırcı, köyden geçerken sel sularına kapılarak kayboldu. Ekipler, bölgede arama çalışmalarına yeniden başladı.
    • 03.07.2022 - 13:15
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 13:53
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    Kastamonu'da sele kapılan Recep Bakırcı aranıyor

    Kastamonu'nun Küre ilçesinde sel felaketi meydana geldi.

    22 yaşındaki Recep Bakırcı, sel sularına kapılarak kayboldu.

    Bakırcı'yı bulmak için harekete geçen ekipler, arama çalışmalarını 7'nci gününde sürdürdü.

    Bakırcı'yı arama çalışmaları

    İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda kaybolan orman işçisi Bakırcı'nın bulunması için yürütülen ve havanın kararması nedeniyle dün ara verilen çalışmalara yeniden başlandı.

    Ankara'dan ekip katıldı

    AFAD koordinasyonunda yürütülen arama çalışmalarına Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma (JAK), JÖAK Su Altı Arama, İHH Arama Kurtarma, ANDA Derneği ile AFAD ekiplerinin yanı sıra Samsun İl Jandarma Komutanlığı'ndan getirilen arama köpeği "Ark" da katılıyor.

    Karadan ulaşım yok

    Çalışmalar, yaklaşık 130 personelle İkizciler köyünden Uzunöz Çayı'nın denize döküldüğü İnebolu'nun Özlüce köyüne kadarki 37 kilometrelik mesafede yürütülüyor.

    Karadan ulaşım olmayan bölgelere, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterlerle havadan ekipler indiriliyor.

    Kastamonu da sele kapılan Recep Bakırcı aranıyor #1

    Köyden geçerken sele kapıldı

    İhsangazi ilçesi Yarışlar köyü nüfusuna kayıtlı orman işçisi Recep Bakırcı, 27 Haziran'da şiddetli yağışın başlaması üzerine ormanlık alanda yaşadığı kulübeden ayrılmış, İkizciler köyünden geçerken çaya kapılarak gözden kaybolmuştu.

    AA'nın haberine göre, Bakırcı'yı gören bir kadının ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

    Kastamonu da sele kapılan Recep Bakırcı aranıyor #2

    "Babasını hacca yolcu etmek için geldi"

    Bakırcı'nın amcası Yaşar Bakırcı, "Ormanda çalışmak için geldi. En son gördüğümüzde de babasını hacca yolcu etmek için geldi perşembe günü. Telefonu buralarda çekmiyordu ulaşamadık. Dün haberini aldık karakol bizi aradığında.

    Koştuk geldik buraya, sağ olsun devletimiz hep burada. Sele gideni, bizim çocuğumuz olarak yorumluyoruz. Burada başka kaybolan yok. Bir kişi de sele gittiğini görmüş 25-30 metre mesafeden." dedi.

    Kastamonu da sele kapılan Recep Bakırcı aranıyor #3

    Kastamonu da sele kapılan Recep Bakırcı aranıyor #4

    Kastamonu da sele kapılan Recep Bakırcı aranıyor #5

    Kastamonu da sele kapılan Recep Bakırcı aranıyor #6

    Kastamonu da sele kapılan Recep Bakırcı aranıyor #7


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